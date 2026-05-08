Se esperan incrementos: esto es lo que ganan los militares de Estados Unidos en zonas de fuego hostil o peligro inminente

08 may. 2026 - 13:05 hrs.

El Pentágono evalúa un incremento del pago especial a soldados de Estados Unidos ubicados en zonas de alto riesgo. Los altos mandos propusieron duplicar estos ingresos extra para el año fiscal 2027, como respuesta a los actuales conflictos internacionales.

La guerra contra Irán provocó la rápida expansión de los territorios calificados como peligrosos, añadiendo 19 áreas operativas bajo una clasificación de alerta roja, la cual abarca desde la isla Diego García en el océano Índico hasta el Golfo Pérsico.

¿Cuánto ganan los soldados de Estados Unidos por estar en zonas hostiles?

Por estos despliegues, los militares cobran 7,50 dólares diarios adicionales a su sueldo, los cuales son acumulables hasta los 225 dólares mensuales y se entregan bajo el nombre de Pago por Fuego Hostil (Hostile Fire Pay) o Pago por Peligro Inminente (Imminent Danger Pay), debido a que solo pueden recibir uno de estos, según Military Times.

Estos beneficios se entregarán si están en una de las zonas designadas como peligrosas, las cuales continuarán en alerta roja hasta finalizar el tercer mes posterior al fin del conflicto, a menos que el presidente decida prolongar esta clasificación.

Foto: World Socialist Website

Actualmente, la lista de zonas peligrosas agrupa 59 locaciones, siendo las últimas 19 relacionadas a la operación Furia Épica. Antes de estas, fueron incorporadas también el estrecho de Bab-al-Mandeb, la Franja de Gaza, el Golfo de Adén, el Mar Rojo y Ucrania en 2023.

¿Recibirán un aumento por su labor?

Las solicitudes presupuestarias del Ejército y la Fuerza Aérea proyectan elevar dichos beneficios hasta los 450 dólares mensuales, el máximo permitido por el Código de Estados Unidos para compensaciones económicas. Este incremento duplicaría los ingresos adicionales de todos los combatientes en el frente bélico.

Un alto funcionario del Pentágono aclaró a la prensa que el gobierno todavía no se ha comprometido a aplicar el aumento salarial, ya que se están evaluando todas las políticas financieras internas para asegurar el éxito rotundo de las misiones. La administración Trump descarta decisiones apresuradas sobre estas tarifas.

Asimismo, la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2026 ordenó una revisión de 60 días sobre las zonas elegibles para el pago de beneficios, así como la evaluación del panorama bélico global cada cinco años a partir de 2031. Esta regla busca adaptar las remuneraciones de los soldados a la realidad geopolítica internacional.

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