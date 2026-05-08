IPC registra variación de 1,3% en abril: Destacan alzas en transporte, vivienda y servicios básicos

08 may. 2026 - 08:20 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de abril, el que anotó una variación de 1,3%, lo que estuvo marcada por un fuerte alza en la división de transporte.

El organismo señaló que en el cuarto mes del año "10 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice".

Asimismo, indicó que dos presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia". A continuación, te mostramos las divisiones con aumentos en sus precios:

Transporte (8,0%)

Vivienda y servicios básicos (0,8%)

Por otra parte, de las divisiones que reportaron bajas mensuales en sus precios, se consignó la de vestuario y calzado (-1,8%).

Alza en transporte, vivienda y servicios básicos

El INE detalló que transporte "anotó aumentos mensuales en seis de sus once clases. La más importante fue combustibles para vehículos personales (27,9%)", mientras que más atrás se ubicó el ítem de transporte de pasajeros por carretera (5,0%)

En esta línea, puntualizó que "de los 25 productos que componen la división, 14 presentaron alzas en sus precios, destacando gasolina (25,3%) y petróleo diésel (45,7%)".

Por último, las divisiones de vivienda y servicios básicos consignaron alzas mensuales en seis de sus diez clases: "La más importante fue gas (4,5%), seguida de arriendo (0,6%)", agregó el INE.

Todo sobre IPC