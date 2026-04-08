IPC se dispara al 1% en marzo impulsado por bencinas: Es la mayor alza en más de un año

08 abr. 2026 - 08:22 hrs.

¿Qué pasó?

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 1,0% en marzo, anotando su mayor alza en más de un año y marcando un significativo incremento en el costo de vida en el país.

El resultado estuvo impulsado principalmente por el alza en el precio de las bencinas, junto a otros productos y servicios relevantes dentro de la canasta, en un escenario que vuelve a tensionar la inflación a nivel local.

La cifra se ubicó encima de las expectativas del mercado, que estimaban que sería de 0,9%, y también sobre la proyección del Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo, de 0,75%.

Sectores que impulsaron el alza

Diez de las trece divisiones marcaron alzas. Entre las que tuvieron mayores incidencias destacan transporte (2,6%), que aportó 0,320 puntos porcentuales del alza (pp.), y educación (5,5%), con una incidencia de 0,240 pp. Las restantes divisiones con incidencia positiva aportaron en conjunto 0,429 pp.

El aumento en transporte estuvo explicado principalmente por el alza en combustibles, especialmente las bencinas, que llegaron a subir hasta $391,5 por litro en el caso de la de 97 octanos.



También llamó la atención el alza de los precios de los tomates, cuya variación fue de 17,6% durante el pasado mes.

Inflación retoma niveles altos

El registro de marzo de 2026 marca un retorno a variaciones mensuales cercanas al 1%, algo que no se observaba desde enero de 2025, cuando el IPC subió 1,1%.

Asimismo, la inflación anual acumula un 1,4% y subió a un 2,8% en los últimos doce meses.

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