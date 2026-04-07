Cooperativa nacional congelará el valor de las cuotas de créditos hipotecarios y primas de seguro

07 abr. 2026 - 12:36 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del sostenido aumento en los precios de los combustibles en Chile, Coopeuch anunció un conjunto de medidas destinadas a aliviar la carga económica de sus socios. Esto en respuesta al impacto generado por las recientes modificaciones al MEPCO, que han derivado en un encarecimiento tanto de la bencina como del diésel.

El plan contempla beneficios directos en el gasto cotidiano junto con medidas financieras de mayor alcance, entre ellas el congelamiento de créditos hipotecarios y seguros. Las acciones estarán vigentes durante tres meses, específicamente entre abril y junio de 2026, y buscan entregar mayor estabilidad a los hogares en un contexto económico complejo.

Coopeuch es una cooperativa financiera en la que sus propios socios son los dueños. Estos realizan un aporte inicial y luego acceden a servicios como ahorro, créditos y seguros. Su modelo se basa en la propiedad compartida, el financiamiento interno con los recursos de los mismos miembros y la redistribución de los excedentes. Tiene más de 1,2 millones de socios que serán beneficiados con el nuevo plan.

Congelamiento en cuotas de Créditos hipotecarios

Buscando el alivio en el gasto diario, la financiera implementó una medida orientada a brindar estabilidad financiera en compromisos de largo plazo: El congelamiento de las cuotas de los créditos hipotecarios. Esta iniciativa estará vigente entre abril y junio de 2026.

El congelamiento implica que el valor de las cuotas mensuales no experimentará variaciones durante este periodo, manteniéndose en el mismo nivel previamente establecido. Esto busca otorgar previsibilidad a los socios, permitiéndoles organizar mejor sus finanzas en un escenario de presión inflacionaria derivada, entre otros factores, del aumento en los costos de la energía y el transporte.

Adicionalmente, la cooperativa anunció que mantendrá sin cambios el valor de las primas de seguros asociados durante el mismo periodo, fijándolos al monto pagado en marzo de 2026.

¿En qué consiste el descuento en bencina ofrecido por Coopeuch?

Otra de las medidas más destacadas corresponde al aumento en los descuentos en bencina para los socios de Coopeuch, pues, es sabido que la cooperativa ya ofrecía a sus socios una rebaja en el monto total de su carga de combustible.

Este beneficio se aplicará exclusivamente en estaciones de servicio de Copec y estará disponible solo los días jueves durante los meses de abril, mayo y junio. En cuanto al monto del descuento, este varía según el medio de pago utilizado.

Para quienes utilicen la tarjeta de crédito de Coopeuch, el descuento alcanza hasta $200 por litro, duplicando el beneficio previo que era de $100 por litro. En tanto, quienes paguen con cuenta vista o con la aplicación Dale Coopeuch podrán acceder a un descuento de $100 por litro, bajo las mismas condiciones de día y lugar.

Principales términos y condiciones para acceder al beneficio

Para poder obtener este descuento en la carga de combustible, es necesario cumplir con ciertas exigencias definidas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nacional, Coopeuch.

Ser socio de Coopeuch.

Pagar con los medios de pago asociados a la institución (tarjeta de crédito, cuenta vista o Dale Coopeuch).

Realizar la carga de combustible en estaciones Copec.

Utilizar el beneficio exclusivamente los días jueves dentro del periodo establecido.

El objetivo de esta medida es reducir el impacto inmediato del alza en los combustibles en el presupuesto familiar, especialmente considerando que el transporte es un gasto recurrente y difícil de ajustar en el corto plazo.

En conjunto, estas medidas reflejan una estrategia integral que combina beneficios inmediatos con herramientas de estabilidad financiera, buscando mitigar el impacto del alza de combustibles en la economía doméstica de más de un millón de socios a nivel nacional.

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