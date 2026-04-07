Caso Convenios: Jefe de gabinete de gobernador Saffirio será formalizado por fraude en subvención

07 abr. 2026 - 13:08 hrs.

¿Qué está pasando?

La Fiscalía formalizará el próximo 13 de abril a Marcelo Esteban Parra, expresidente de la Fundación Karukeché y actual jefe de gabinete del gobernador de La Araucanía, René Saffirio.

Se le imputa haber cometido un fraude en la obtención y uso de una subvención municipal entregada por la Municipalidad de Temuco en 2022.

¿Cómo habría operado el fraude?

De acuerdo con la investigación, Parra en 2023 presentó el proyecto “Karuplast”, que buscaba instalar una planta de reciclaje de plástico por $8.180.000. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que el proyecto habría sido solo una fachada para obtener recursos públicos, sin intención real de ejecutarlo.

René Saffirio / Foto: Aton

¿Qué pasó con el dinero?

Tras recibir los fondos, el imputado habría depositado cerca de $7,9 millones en su cuenta personal. Según la Fiscalía, el dinero fue utilizado en gastos particulares, incumpliendo el destino específico establecido en el convenio con el municipio.

¿Hubo rendición de cuentas falsa?

La investigación apunta a que Parra presentó una rendición ideológicamente falsa para aparentar el uso correcto de los recursos.

Entre los antecedentes, incluyó una factura por casi $6 millones para justificar la compra de una máquina recicladora que, en realidad, ya había sido adquirida en 2021 y cuyo pago ni siquiera se había completado.

El perjuicio a la Municipalidad de Temuco se estima en al menos $5.950.000, correspondientes a recursos públicos que no fueron destinados al fin comprometido.

¿Qué pasa en el entorno político?

La formalización ocurre en medio de tensiones en la región. La audiencia fue solicitada el 19 de febrero, pero en las últimas semanas el gobernador Saffirio ha cuestionado públicamente el avance de las investigaciones del Caso Convenios.

Incluso, realizó críticas al fiscal regional Roberto Garrido, apuntando a una supuesta falta de celeridad y deslizando un eventual conflicto de interés por su vínculo académico con la Universidad Autónoma de Temuco.

¿Hay otros investigados?

Sí. En la misma causa serán formalizados otros integrantes de la Fundación Karukeché: Diego Iturra, Jorge Acuña y Luis Alberto Fuentes Lobos.