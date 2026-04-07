Grave accidente en Pudahuel: Bus con pasajeros choca de frente con camión y deja un muerto y varios lesionados

07 abr. 2026 - 12:38 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente de tránsito se registró la mañana de este martes en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana, luego de una colisión frontal entre un bus del sistema Red y un camión aljibe de agua, dejando una persona fallecida y al menos siete lesionados.

El hecho ocurrió en Camino a Las Mercedes con San Pablo Antiguo, en un sector industrial de alto tránsito de vehículos pesados, donde además se vio involucrado un vehículo particular.

Bus habría cruzado en sentido contrario

De acuerdo a información preliminar, el bus de la línea J07 habría traspasado el eje central de la calzada, impactando de frente al camión que circulaba en sentido contrario.

Sin embargo, Carabineros aclaró que la dinámica del accidente aún es materia de investigación. "Por causas que se investigan, el conductor del bus cruzó el eje central de la calzada y terminó impactando de frente con el camión", señaló el mayor Harold Duncker.

Producto del impacto, falleció un pasajero que se encontraba al interior del bus, mientras que otras siete personas resultaron lesionadas, incluyendo cinco pasajeros y el conductor del camión, que tiene lesiones leves.

En tanto, el conductor del bus también sufrió heridas de consideración, por lo que no ha podido entregar su versión de lo ocurrido.

Posible falla mecánica y otras hipótesis

Preliminarmente, testigos indicaron que el chofer habría señalado que la dirección del bus se habría trabado, lo que provocó que perdiera el control del vehículo.

Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por Carabineros: "Esa es información que se va a tener que verificar una vez que la SIAT realice los peritajes correspondientes", indicó el mayor.

No se descarta ninguna línea investigativa, incluyendo una eventual falla mecánica, un problema de salud del conductor o factores humanos.

Sector con antecedentes de accidentes

El lugar del accidente corresponde a una vía angosta, con curvas y alto flujo de camiones, lo que ha sido advertido por trabajadores del sector.

Según relataron testigos, en lo que va del año ya se han registrado varios accidentes en la zona, lo que ha generado preocupación por la falta de señalización adecuada y medidas de seguridad vial.

Debido a la magnitud del accidente, el tránsito fue completamente suspendido en el sector, mientras equipos de emergencia y personal especializado trabajan en el sitio del suceso.

Todo sobre Accidente