Trabajador muere al interior de planta de CMPC en Laja: Estuvo extraviado durante varias horas

05 abr. 2026 - 12:06 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo, se confirmó el fallecimiento de un trabajador de CMPC al interior de la planta de la compañía en la comuna de Laja, en la región del Biobío. Según había reportado previamente la empresa, el operario se había extraviado al interior del lugar y estaba siendo buscado antes de que se le encontrara sin vida.

Trabajador muere en planta de CMPC en Laja

"Planta Laja comunica que se encuentra desaparecido, al interior de las instalaciones, un trabajador, específicamente el primer oficial de la Máquina 12. Nuestros equipos están realizando todas las acciones necesarias para ubicarlo, siguiendo los protocolos internos del caso", señalaba el escueto comunicado de CMPC al respecto.

De acuerdo a Radio Bío-Bío, las labores de búsqueda dieron resultado esta mañana, cuando lamentablemente se confirmó el deceso del hombre que habría sufrido un accidente laboral al caer al foso de una maquinaria.

Trabajador estuvo desaparecido varias horas

El medio regional El Contraste detalló que todo el operativo comenzó a eso de las 06:45 horas, cuando funcionarios de Carabineros de la Subcomisaría de Laja llegaron hasta la planta de CMPC ubicada en la calle Balmaceda, tras haber recibido una alerta de un grave accidente que involucraba a un trabajador.

En el lugar, los efectivos policiales pudieron comprobar que el trabajador de 56 años, que realizaba trabajos de secado de papel en la Máquina 12, se encontraba desaparecido desde las 02:45 horas.

Esta situación significó el despliegue de un amplio operativo interno con una brigada de rescate de la empresa externa Ambipar, que le presta servicios a CMPC, logrando a eso de las 08:30 horas encontrar evidencias de que el trabajador había fallecido tras caer en el foso de una maquinaria.

Por instrucción del fiscal de turno del Ministerio Público, se instruyó que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) se trasladara al sitio del suceso para realizar los peritajes correspondientes y esclarecer las circunstancias y posibles responsabilidades de la tragedia.

Hasta el momento, la empresa CMPC no ha emitido un nuevo comunicado refiriéndose al fallecimiento de uno de sus trabajadores al interior de sus instalaciones.

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