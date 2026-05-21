Nieta de María Ercira tras cambio de Fiscal: "Hay pruebas que se han perdido, evidencias fundamentales para esclarecer los hechos"

21 may. 2026 - 15:15 hrs.

¿Qué pasó?

Carla Hernández, nieta de María Ercira Contreras —desaparecida en mayo de 2024—, difundió un video tras la decisión de la Fiscalía de llevar a cabo cambios en la investigación del caso.

En el registro, la joven cuestionó el trabajo investigativo realizado hasta ahora y señaló: “A dos años de una investigación negligente, poco objetiva y con sesgos, se decide cambiar al fiscal por parte de la Fiscalía Nacional”.

Cabe recordar que el pasado miércoles 20 de mayo, la Fiscalía informó a través de un comunicado modificaciones en la causa. En el documento se indicó que “la Fiscalía Nacional informó la designación del Fiscal Regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén Campos, para asumir la dirección de la investigación penal relacionada con la presunta desgracia de María Ercira Contreras Mella”.

Nuevas expectativas para la investigación

Frente a este nuevo escenario, Hernández manifestó sus expectativas respecto al rumbo que podría tomar la indagatoria y afirmó que "la verdad es que siento que es un tremendo desafío para el nuevo fiscal, don Marcos Pastén".

Asimismo, expresó su esperanza ante esta nueva etapa del proceso investigativo.

“Tengo la fe y la confianza de que, con su experiencia y también con voluntad de parte de él y de su equipo investigativo, se podrá resolver qué pasó con mi abuela ese día y podremos por fin reunirnos con ella, encontrarla, que es lo que más anhelamos”, concluyó.

Cabe recordar que María Ercira Contreras desapareció hace más de dos años en el Fundo Las Tórtolas de Limache, cuando celebraba el Día de la Madre junto a su familia.

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