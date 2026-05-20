Fiscalía Nacional designa nuevo fiscal regional para investigar la desaparición de María Ercira Contreras

20 may. 2026 - 17:01 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Nacional informó este miércoles la designación del Fiscal Regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén Campos, para asumir la dirección de la investigación penal relacionada con la presunta desgracia de María Ercira Contreras Mella, desaparecida el 12 de mayo de 2024 en la región de Valparaíso.

De acuerdo con lo señalado por medio de un comunicado oficial, la decisión fue adoptada por el Fiscal Nacional (s), Roberto Garrido Bedwell, en uso de las atribuciones establecidas en el artículo 19 de la Ley N.º 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

Según detalló la Fiscalía Nacional, la medida responde a presentaciones realizadas por familiares de la víctima, quienes solicitaron que otra fiscalía regional asumiera la investigación.

Fiscalía apuntó a la “complejidad y sensibilidad del caso”

En el documento, la institución señaló que, tras evaluar los antecedentes y considerando “la complejidad y sensibilidad del caso”, se estimó pertinente que una fiscalía regional distinta continuara con las diligencias investigativas.

La resolución establece que el Fiscal Regional Metropolitano Occidente tendrá a su cargo la dirección de la investigación, el eventual ejercicio de la acción penal y la protección de víctimas y testigos.

Equipo especializado y fuerza de tarea

La Fiscalía Nacional informó además que, para esta nueva etapa investigativa, el Fiscal Regional Occidente designó un equipo de profesionales especializados en delitos graves.

Junto con ello, se anunció la creación de una fuerza de tarea a cargo de dos brigadas de la Policía de Investigaciones (PDI), las que apoyarán el desarrollo de las diligencias del caso.

Finalmente, desde la Fiscalía Nacional reiteraron “el compromiso institucional con el esclarecimiento de los hechos”, además del desarrollo de investigaciones “exhaustivas, objetivas y coordinadas” en causas de alta complejidad y sensibilidad pública.

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