Preocupación por "secuestro digital" tras robo de celulares: Diputados piden urgencia al proyecto de ley contra motochorros

20 may. 2026 - 17:51 hrs.

¿Qué pasó?

Los diputados de la Región Metropolitana solicitaron urgencia al proyecto de ley que busca endurecer las sanciones relacionadas con delitos cometidos por motociclistas delincuentes, conocidos como “motochorros”.

Los parlamentarios Catalina del Real (PR) y Francisco Orrego (RN) señalaron que los robos de celulares en la vía pública ya no constituyen simples hurtos de especies, debido a que los delincuentes pueden acceder a cuentas bancarias, correos electrónicos, contraseñas y otros datos sensibles, facilitando la comisión de nuevos delitos.

"Secuestro digital" de las víctimas

Además, los diputados solicitaron la tipificación del fenómeno denominado “secuestro digital”. Según explicaron, al sustraer un teléfono móvil, los delincuentes utilizan la información almacenada para vaciar cuentas bancarias en pocos minutos o extorsionar a las familias de las víctimas.

“Al robar un celular, los delincuentes usan esa información sensible para vaciar cuentas en minutos o extorsionar a las familias de las víctimas. Se requieren herramientas penales drásticas y urgencia inmediata a la ley de motochorros”, enfatizó la diputada Del Real, autora de la iniciativa.

Llamado a resguardar el "espacio digital"

Por su parte, Francisco Orrego afirmó que los motochorros se han “desatado de manera brutal en nuestras comunas, operando con total impunidad a plena luz del día”, y solicitó que el Gobierno patrocine el proyecto para resguardar tanto las calles como el “espacio digital”.

Actualmente, el proyecto se encuentra en primer trámite legislativo en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, a la espera de que se acoja la solicitud de urgencia para avanzar hacia su votación en sala.