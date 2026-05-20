Presidente Kast lanza Plan Protege Invierno 2026: Busca ayudar a personas en situación de calle

20 may. 2026 - 11:32 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast lanzó este miércoles el Plan Protege Invierno 2026, impulsado junto al Ministerio de Desarrollo Social para fortalecer la atención de personas en situación de calle y prevenir situaciones de riesgo durante la temporada invernal.

La iniciativa considera el despliegue nacional del Plan Protege Calle, la activación del Código Azul ante eventos climáticos extremos, y nuevos convenios de colaboración para apoyar albergues y entregar alimentos, ropa y asistencia durante el invierno.

Plan Protege Invierno 2026

El Plan Protege Invierno tiene como objetivo prevenir fallecimientos y el deterioro grave de la salud de personas en situación de calle mediante el despliegue del Plan Protege Calle y la activación del Código Azul.

Esta estrategia extraordinaria opera ante eventos climáticos extremos, reforzando operativos móviles y cupos de emergencia desde la región de Valparaíso hasta La Araucanía.

Para este año, la disponibilidad de albergues y dispositivos de emergencia aumentará en un 300% respecto de la cobertura base anual, alcanzando presencia en 99 comunas del país.

A marzo de 2026, el Registro Social de Hogares contabiliza 20.175 personas en situación de calle, de las cuales 7.547 se encuentran en la Región Metropolitana. Además, durante el presente año ya se han realizado activaciones de Código Azul en las ciudades de Chillán, Los Ángeles y Temuco.

Convenios

Durante el lanzamiento, se formalizó un convenio de colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Social y Red de Alimentos, organización que administra el Banco de Alimentos de Chile y que cuenta con 15 años de experiencia en rescate y redistribución de productos aptos para consumo.

El acuerdo permitirá apoyar los albergues habilitados durante el invierno mediante la entrega de alimentos y productos esenciales, beneficiando a personas alojadas en recintos del Plan Protege Calle a nivel nacional.

También se anunció un convenio con la Fundación Banco de Ropa, destinado a entregar vestimenta nueva a personas en situación de calle, fortaleciendo la red de apoyo social para enfrentar las bajas temperaturas.

"Es un tremendo desafío que tenemos"

"Para los alcaldes no es fácil el tema de las personas en condición de calle. No es fácil para los vecinos en una plaza cuando el lugar común se transforma en el hogar de unos pocos, y eso tenemos que conciliarlo", señaló el Presidente Kast durante la actividad, realizada en el comedor social del Hogar de María, en La Florida.

El Mandatario comentó que esta problemática "es parte de ordenar la casa; es parte de ver cómo nos hacemos cargo de esas más de 50 mil personas que a lo largo de Chile, entre 20 mil y 50 mil, dependiendo la época del año y de las relaciones familiares, no tienen un hogar".

"Cualquiera que circule por nuestras calles va a ver los rucos. ¿Qué realidad hay ahí? ¿Qué pasaría si yo estuviera en ese ruco? ¿Cómo enfrentamos esa situación? Entiendo muchas veces que hay pérdidas de familias, hay situaciones de salud mental que son difíciles de afrontar, pero es un tremendo desafío que tenemos", agregó el jefe de Estado.