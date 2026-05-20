Nueva denuncia complica a Arturo Vidal: Productora lo acusa de millonaria estafa por incumplir acuerdo sobre documental

20 may. 2026 - 12:33 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva polémica enfrenta Arturo Vidal, esta vez por el delito de estafa y apropiación indebida, luego que una productora lo denunciara por no respetar un acuerdo al que habían llegado para la realización de un documental sobre su vida.

En conversación con Mucho Gusto, Alejandra Borda, abogada de la productora, entregó detalles de la acusación, explicando que sus representados se habían adjudicado un proyecto audiovisual, que tendría al jugador como protagonista, llamado "Arturo Vidal en primera persona".

Para quedarse con el proyecto, la productora debió desembolsar más de 100 mil dólares. Sin embargo, este no se concretó. Es más, la querella sostiene que Vidal se habría adueñado de ciertas ideas de la productora para utilizarlas en un podcast.

"Fueron estafados por el señor Vidal"

"Mis representados se enteran de esta situación por la prensa, porque se lanzó con bastante publicidad el podcast de Arturo Vidal", comenzó señalando la abogada en conversación con Mucho Gusto.

"Cuando se toma conocimiento de que en este podcast se iban a utilizar las mismas plantillas, los esquemas, las entrevistas que se habían planteado en el proyecto que realizó la productora, es que mis representados se comunican (con Vidal) y comienzan a increpar a sus representantes", explicó Borda.

De acuerdo a la abogada, desde ese momento se cortó la comunicación entre las partes. En ese momento, asegura, sus representados cayeron en la cuenta "de que han sido estafados lamentablemente por el señor Vidal".

Perjuicios superarían los $200 millones

La letrada indicó que durante la negociación se realizaron tres pagos por parte de la productora, dos de ellos en diciembre de 2024, directamente a "Haras Il Campione", sociedad de Arturo Vidal. La suma era cercana a 96 mil dólares.

En forma posterior, los primeros días de enero se hace un nuevo pago de 16 mil dólares a Vibra Marketing SPA, "que era la empresa que manejaba su imagen por concepto de comisión", agregó la profesional. La productora afirma que el perjuicio total supera los 200 millones de pesos.

"La presión siempre fue pagar"

"Aquí existían acuerdos y tratativas desde principios del año 2024. Se habían presentado las maquetas, el proyecto completo. Ellos se muestran muy interesados en la realización de este proyecto audiovisual", continuó señalando la abogada.

Las reuniones continuaron e incluso se crea un grupo de WhatsApp para tratar los temas relacionados con el proyecto. La letrada afirma que los representantes de Arturo Vidal "siempre iban pidiendo, en forma previa a la firma de cualquier tipo de contrato, el pago".

"La presión siempre fue pagar (antes del contrato), porque había otros interesados en la realización del mismo proyecto", según le mencionaban los representantes del jugador a los miembros de la productora.

La abogada indicó que, incluso, el equipo de Vidal le comentó a la productora que había siete productoras interesadas, incluyendo algunas mexicanas. "Siempre la presión fue que el que llega primero con la plata, se adjudica el proyecto", acotó.

"Se dan los requisitos de la estafa"

"Nosotros consideramos que se dan los requisitos de la estafa. En primer lugar, por el engaño. Aquí hay cerca de un año de conversaciones y negociaciones entre Arturo Vidal y su equipo y mis representados", sostuvo Borda.

"Se les hace entregar la maqueta. Eso es súper importante, porque no se espera la firma de un contrato para comenzar a trabajar, sino que se les pide (a sus representados), bajo varios mecanismos de presión, que se les entreguen las maquetas", remarcó la profesional.

Al respecto, mencionó que también se le pidió a la productora "que entregue el dibujo de cómo se iban a hacer las entrevistas, capítulo por capítulo, cuáles iban a ser los temas a tratar, cuáles iban a ser las personas de interés que se iban a entrevistar".

Dicho trabajo, además, según denuncian, habría sido copiado en el podcast que Arturo Vidal lanzó tiempo después, con otro nombre y otra productora a cargo.

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