La historia que publicó Arturo Vidal tras polémica por devolución de millonaria suma a casa de cambios

20 may. 2026 - 09:31 hrs.

¿Qué pasó?

Arturo Vidal volvió a aparecer en redes sociales luego de que se conociera la devolución de los $15 millones restantes en el marco de la denuncia por apropiación indebida que lo vinculó a una casa de cambios de Santiago.

El futbolista de Colo Colo compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram donde aparece realizando ejercicios en un gimnasio junto a su pareja, la modelo colombiana Sonia Isaza, en una de las jornadas posteriores al cierre del caso.

Las publicaciones muestran al mediocampista llegando al recinto deportivo del sector de Chicureo acompañado de Isaza y posteriormente realizando distintas rutinas físicas.

Las imágenes que compartió el futbolista

En los registros difundidos por Vidal se le puede ver utilizando una máquina trotadora y luego entrenando con pesas dentro del gimnasio.

Las historias también incluyen momentos junto a Sonia Isaza, entrenadora y creadora de contenido fitness con quien mantiene una relación desde 2019. Ambos frecuentemente comparten contenido relacionado con actividad física.

Antecedentes

El caso se remonta a una denuncia por la sustracción de cerca de $50 millones desde una caja fuerte de la casa de cambios Money Global, ubicada en calle Agustinas de la comuna de Santiago.

El entonces jefe de la sucursal, Ignacio Rodríguez, habría reconocido que fue él quien retiró el dinero y que posteriormente se lo entregó a Arturo Vidal en su domicilio ubicado en Colina.

Según el testimonio del exfuncionario, se habrían conocido en una fiesta, y las entregas se realizaron a petición del propio Vidal.

El futbolista acudió el pasado lunes 18 de mayo a declarar en calidad de testigo ante la Policia de Investigaciones (PDI). Tras esto, restituyó primero $35 millones y recientemente devolvió los $15 millones restantes.

El cierre del caso

Manuel Umaña, abogado de Money Global, señaló que "se arribó a un acuerdo con los abogados del señor Arturo Vidal; por lo tanto se estableció que un trabajador de la casa de cambio sustrajo dinero, por lo cual fue despedido".

Respecto a Arturo Vidal, agregó que "se llega a un arreglo completo y suficiente y se renuncia a cualquier tipo de acción en adelante. Con lo cual, el tema está zanjado y finiquitado al respecto”.

Revisa los registros

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