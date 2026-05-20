Subsidio Eléctrico: Estas son las condiciones que debes cumplir para postular el 26 de mayo

20 may. 2026 - 10:00 hrs.

Del 26 de mayo al 5 de junio se llevará a cabo la quinta convocatoria al Subsidio Eléctrico, un apoyo transitorio del Gobierno diseñado para que los hogares más vulnerables puedan acceder a un descuento en sus boletas de luz.

Este beneficio estatal, que cubrirá todo el segundo semestre del año, requiere que los solicitantes cumplan con exigencias socioeconómicas y mantengan al día el pago de sus servicios básicos.

¿Qué se debe cumplir para postular al Subsidio Eléctrico?

Para que la solicitud sea aceptada, el Ministerio de Energía indica que las personas deben cumplir con los siguientes requisitos obligatorios:

Pertenecer al tramo del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), con la calificación vigente a la segunda quincena de mayo de 2026.

Ser cliente residencial (ya sea propietario o arrendatario de la vivienda) y encontrarse al día en el pago de las cuentas de electricidad, o contar con un convenio de pago vigente al 22 de junio de 2026.

Ser mayor de 18 años y realizar solo un trámite por vivienda, usando la Clave Única.

Si en el hogar habita una persona electrodependiente, su tramo del RSH no se tomará en cuenta. Solo debe encontrarse en el mismo y en el Registro de Personas Electrodependientes a marzo de 2026.

¿Cuáles son los montos del Subsidio Eléctrico?

El valor del descuento varía exclusivamente según la cantidad de integrantes que componen el hogar beneficiado:

Hogares de un integrante: $17.346

$17.346 Hogares de dos a tres integrantes: $22.548

$22.548 Hogares de cuatro o más integrantes: $32.224

Este monto total se entregará dividido en seis cuotas mensuales o tres bimensuales, conforme al período de facturación de la compañía. Ejemplo: si un hogar de un integrante se adjudica el beneficio, verá un descuento en su boleta de $2.891 cada mes.

¿Cómo se postula al Subsidio Eléctrico?

El usuario debe ingresar a la plataforma oficial www.subsidioelectrico.cl y hacer clic en el botón "Solicita el Subsidio Eléctrico aquí” utilizando su Clave Única.

El sistema solicitará rellenar un formulario con la región, comuna, empresa o cooperativa eléctrica, número de cliente (completo, incluyendo el dígito verificador), correo electrónico y número de teléfono.

Quienes no tengan acceso a internet, pueden solicitar el beneficio de manera presencial o telefónica a través de los canales de atención de ChileAtiende.

¿Cuándo se entregan los resultados de postulación al Subsidio Eléctrico?

Los resultados oficiales de esta quinta convocatoria se darán a conocer durante el mes de agosto de 2026. La nómina será publicada en el sitio web del subsidio y se notificará vía correo electrónico.

Una vez adjudicado el beneficio, los descuentos comenzarán a verse reflejados en las cuentas de la luz a partir del mes de septiembre de 2026, dependiendo de los ciclos de facturación de cada empresa eléctrica.

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