Se acercan postulaciones al Subsidio Eléctrico: ¿En qué tramo del RSH debes estar?

18 may. 2026 - 14:00 hrs.

Las postulaciones al Subsidio Eléctrico ya están a punto de comenzar y conocer los requisitos estipulados por el Ministerio de Energía para acceder al beneficio es crucial para verificar la viabilidad.

Esta ayuda gubernamental está destinada a reducir el impacto económico de las facturas del servicio eléctrico en las familias de mayor vulnerabilidad, que cumplan con los requisitos.

Según su sitio web oficial, el aporte transitorio se entrega en forma de descuentos por medio de 6 cuotas. La quinta convocatoria abarca el segundo semestre de 2026 y se reflejará en las cuentas desde septiembre, de acuerdo a los tiempos de facturación de cada empresa.

¿En qué tramo del Registro Social de Hogares debes estar para postular al Subsidio Eléctrico?

Para postular al Subsidio Eléctrico es necesario cumplir con al menos una de las siguientes condiciones:

Pertenecer a un hogar del Tramo 0%-40% de la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares (RSH) vigente a la segunda quincena de mayo de 2026.

(CSE) del Registro Social de Hogares (RSH) vigente a la segunda quincena de mayo de 2026. Pertenecer a un hogar con al menos una persona electrodependiente según el Registro de Personas Electrodependientes vigente a marzo de 2026 y contar con RSH, independiente del tramo de CSE, a la segunda quincena de mayo de 2026.

Además de esto, el solicitante debe ser una persona mayor de 18 años y debe tratarse de clientes residenciales, sean estos arrendatarios o propietarios, que tengan al día el pago de las cuotas de electricidad al 22 de junio de 2026.

Hay otras condiciones requeridas para acceder

Entre las condiciones adicionales se encuentra que para ingresar la solicitud se debe contar con ClaveÚnica y la realización de una sola solicitud por hogar.

También es fundamental considerar que suelen priorizarse aquellos hogares en los que viva una persona electrodependiente (sin importar el tramo en que se encuentren en el RSH) y hogares del Tramo 0-40% en los que se encuentren personas sujetas de cuidado (con discapacidad, dependencia funcional o invalidez), niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, personas cuidadoras o adultos mayores.

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