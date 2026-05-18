PGU: El nuevo grupo que puede solicitarla desde junio
- Por Meganoticias
La Pensión Garantizada Universal (PGU) pasará por una fase clave en 2026. Con la Reforma de Pensiones, miles de personas que antes estaban excluidas ahora podrán acceder a este importante apoyo económico mensual.
Un nuevo grupo de beneficiarios podrá presentar la solicitud a partir de junio. Esta medida busca ampliar la cobertura y mejorar los ingresos de los adultos mayores, igualando sus montos con los que reciben el resto de jubilados actualmente.
¿Quién podrá solicitar la PGU desde junio?
A partir de junio de 2026, podrán solicitarlo anticipadamente los beneficiarios de leyes de reparación y pensiones de gracia, siempre que cumplan 75 años o más al 30 de septiembre de 2026, según ChileAtiende.
Específicamente, este grupo incluye a beneficiarios de:
- Ley Rettig y Ley Valech.
- Exonerados políticos.
- Pensiones de Gracia.
¿Cuáles son los requisitos para solicitar la PGU?
Para que los nuevos grupos (y cualquier solicitante general) puedan acceder al beneficio, deben cumplir con las condiciones:
- Edad: tener 65 años o más. Sin embargo, para optar al aumento de monto de septiembre de 2026, el corte es tener 75 años cumplidos.
- Focalización: no integrar el 10% más rico de la población (según el Puntaje de Focalización Previsional y el Registro Social de Hogares).
- Residencia: acreditar residencia en territorio chileno por al menos 20 años (desde los 20 años de edad) y haber estado en el país 4 de los últimos 5 años.
- Pensión base: contar con una pensión base igual o inferior a $1.252.602.
¿Cómo se solicita la PGU?
Si cumple con las condiciones, puede realizar la solicitud a través de distintos canales habilitados:
- En línea: a través del sitio de ChileAtiende (pulsa aquí) con el RUN, fecha de nacimiento y Clave Única, o mediante el sistema de videoatención (Sucursal Virtual) con la cédula de identidad.
- Por teléfono: llamando directamente al call center de ChileAtiende (101)
- Presencial: Acudiendo con la cédula de identidad a cualquier sucursal ChileAtiende. También se puede hacer en la AFP, compañía de seguros o municipio con convenio IPS correspondiente.
- Videoatención: en la plataforma online de ChileAtiende.