PGU: El nuevo grupo que puede solicitarla desde junio

18 may. 2026 - 07:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) pasará por una fase clave en 2026. Con la Reforma de Pensiones, miles de personas que antes estaban excluidas ahora podrán acceder a este importante apoyo económico mensual.

Un nuevo grupo de beneficiarios podrá presentar la solicitud a partir de junio. Esta medida busca ampliar la cobertura y mejorar los ingresos de los adultos mayores, igualando sus montos con los que reciben el resto de jubilados actualmente.

¿Quién podrá solicitar la PGU desde junio?

A partir de junio de 2026, podrán solicitarlo anticipadamente los beneficiarios de leyes de reparación y pensiones de gracia, siempre que cumplan 75 años o más al 30 de septiembre de 2026, según ChileAtiende.

Específicamente, este grupo incluye a beneficiarios de:

Ley Rettig y Ley Valech.

Exonerados políticos.

Pensiones de Gracia.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la PGU?

Para que los nuevos grupos (y cualquier solicitante general) puedan acceder al beneficio, deben cumplir con las condiciones:

Edad: tener 65 años o más. Sin embargo, para optar al aumento de monto de septiembre de 2026, el corte es tener 75 años cumplidos.

tener 65 años o más. Sin embargo, para optar al aumento de monto de septiembre de 2026, el corte es tener 75 años cumplidos. Focalización: no integrar el 10% más rico de la población (según el Puntaje de Focalización Previsional y el Registro Social de Hogares).

no integrar el 10% más rico de la población (según el Puntaje de Focalización Previsional y el Registro Social de Hogares). Residencia: acreditar residencia en territorio chileno por al menos 20 años (desde los 20 años de edad) y haber estado en el país 4 de los últimos 5 años.

acreditar residencia en territorio chileno por al menos 20 años (desde los 20 años de edad) y haber estado en el país 4 de los últimos 5 años. Pensión base: contar con una pensión base igual o inferior a $1.252.602.

¿Cómo se solicita la PGU?

Si cumple con las condiciones, puede realizar la solicitud a través de distintos canales habilitados:

En línea: a través del sitio de ChileAtiende (pulsa aquí) con el RUN, fecha de nacimiento y Clave Única, o mediante el sistema de videoatención (Sucursal Virtual) con la cédula de identidad.

a través del con el RUN, fecha de nacimiento y Clave Única, o mediante el sistema de videoatención (Sucursal Virtual) con la cédula de identidad. Por teléfono: llamando directamente al call center de ChileAtiende (101)

llamando directamente al call center de ChileAtiende (101) Presencial: Acudiendo con la cédula de identidad a cualquier sucursal ChileAtiende. También se puede hacer en la AFP, compañía de seguros o municipio con convenio IPS correspondiente.

Acudiendo con la cédula de identidad a cualquier sucursal ChileAtiende. También se puede hacer en la AFP, compañía de seguros o municipio con convenio IPS correspondiente. Videoatención: en la plataforma online de ChileAtiende.

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