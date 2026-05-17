Así puedes recibir el Bono Base Familiar: Se otorga hasta por 24 meses

17 may. 2026 - 17:00 hrs.

Para las familias en situación de pobreza extrema, el Estado dispone de una red de protección que incluye ayudas como el Bono Base Familiar, un apoyo económico diseñado para garantizar un mínimo de ingresos que permita cubrir sus necesidades más urgentes.

A diferencia de otros aportes estatales, este beneficio destaca por su extensión temporal: se entrega de manera continua por un período máximo de 24 meses, brindando un alivio monetario sostenido a los hogares que más lo requieren.

¿Cómo puedo recibir el Bono Base Familiar?

El Ministerio de Desarrollo Social (Mindeso) indica que no requiere ningún tipo de postulación. El pago se activa por sí solo cuando el sistema detecta que el grupo familiar cumple con lo siguiente:

Estar participando activamente en el Acompañamiento Psicosocial (APS) o en el Acompañamiento Sociolaboral (ASL) dentro de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades (Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos).

Tener un ingreso per cápita mensual que sea inferior a la línea de extrema pobreza vigente. Este requisito se evalúa el 15 de cada mes, por lo que el pago podría suspenderse si los ingresos de la familia superan este límite.

¿Quiénes reciben el Bono Base Familiar?

La ley establece un orden de prioridad para designar a la persona que cobrará el dinero, privilegiando siempre a las mujeres. El pago se asigna siguiendo este orden dentro del grupo familiar:

Madres de personas menores de edad, o de personas con invalidez o discapacidad mental.

Mujeres mayores de 18 años que sean jefas de hogar o parejas del jefe de hogar, si no existe el anterior.

Mujeres mayores de 18 años que se desempeñen como dueñas de casa, si no existe el anterior.

Si no hay mujeres en estas condiciones, se paga al hombre mayor de 18 años jefe de hogar, o a cualquier persona mayor de edad que tenga a su cuidado a un menor.

¿Cuál es el monto del Bono Base Familiar?

El monto promedio pagado durante los últimos meses ronda los $58.594 mensuales. Sin embargo, este puede variar conforme a la situación económica del hogar.

El cálculo se realiza para cubrir el 85% de la diferencia entre los ingresos mensuales por persona de la familia y el valor fijado para la línea de extrema pobreza. De esta forma, mientras menor sea el ingreso del hogar, mayor será el monto del bono.

Además, el aporte máximo calculado se entregará durante los primeros 16 meses de acompañamiento. A partir del mes 17, el monto comenzará a decrecer un sexto por mes, siempre que el hogar mantenga los requisitos para seguirlo recibiendo.

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