Plantas, macetas, insumos y sustratos: Vivero lanza un remate total de sus productos tras anunciar el cierre de su local

17 may. 2026 - 17:44 hrs.

¿Qué pasó?

Hace unos días, el vivero Planttae de la ciudad de Concepción, en la región del Biobío, anunció el cierre de su local, cuestión por la que lanzó un remate total con atractivos descuentos en todo su stock de plantas, macetas, insumos y sustratos.

Fue a través de su cuenta de Instagram (@planttae.cl), donde el vivero ubicado en pleno centro de la urbe penquista informó que las ofertas estarán disponibles hasta el próximo miércoles 20 de mayo.

¿Por qué Planttae realiza un remate total?

La noticia generó preocupación entre los seguidores del vivero, ya que muchos pensaron que significaba el fin del negocio; sin embargo, explicaron que solo "toca despedirnos de este espacio, pero no se preocupen, esto no es un adiós definitivo. Planttae seguirá y pronto les contaremos qué se viene".

Pese a esto, quisieron reforzar la explicación a través de un video en el que señalaron que todo se debe a una mudanza de local: "Atentos que estaremos dando novedades de lo que se viene a planttae.cl".

"Siendo sinceros, la verdad no nos queremos llevar tantas cosas en la mudanza", agregaron sobre la razón específica para lanzar este remate total que continuará en los próximos tres días.

Cabe destacar que los descuentos solo se aplican a las personas que vayan a comprar a la tienda física, por lo que si estás interesado en comprar algunas plantas a un precio rebajado, debes dirigirte hasta el segundo piso de calle O’Higgins 1298 de Concepción.

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