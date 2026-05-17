Intensidad de hasta 100 km/h: Emiten avisos de vientos en tres regiones por "jet de bajo nivel" y "predominio de alta presión"

17 may. 2026 - 18:20 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos de "viento normal a moderado" que afectará con intensidades de hasta 100 km/h debido a un "jet de bajo nivel" en una región y rachas de hasta 80 km/h debido al "predominio de alta presión" en zonas de otras dos regiones.

Vientos de hasta 100 km/h

El primero de los avisos es el relativo al "jet de bajo nivel", el cual estará vigente entre la madrugada y la tarde de mañana lunes 18 de mayo en zonas de la región de Magallanes.

Región de Magallanes

Cordillera Austral Sur: 70-100 km/h .

. Insular Sur: 60-100 km/h .

. Pampa Patagónica Sur: 60-100 km/h.

Rachas de hasta 80 km/h en dos regiones

El segundo de los avisos, debido al "predominio de alta presión" afectará entre la tarde y la noche del miércoles 20 de mayo a sectores de las regiones de La Araucanía y Los Ríos.

Región de La Araucanía

Precordillera: 40-60 km/h - racha 70 km/h .

. Cordillera: 40-60 km/h - racha 80 km/h.

Región de Los Ríos

Precordillera: 40-60 km/h - racha 70 km/h .

. Cordillera: 40-60 km/h - racha 80 km/h.

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

Todo sobre Megatiempo