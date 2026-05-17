"En ningún caso es como se dijo": Subsecretario por indicación de reportar migrantes ilegales en recintos educacionales y de salud

17 may. 2026 - 13:54 hrs.

¿Qué pasó?

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se refirió a la indicación que busca que recintos educacionales y de salud reporten a migrantes que se encuentren en situación migratoria irregular.

La autoridad señaló que "en ningún caso es como se dijo que aquí hay una obligación de reporte de migrantes que se replicó en prensa escrita, en televisión y en radio”.

"Jamás en la indicación ha habido una obligación distinta que, cuando la autoridad migratoria, para materializar un proceso específico respecto a una persona, requiere un dato de contacto, un teléfono, un correo para entregarle una notificación, las personas puedan responder", indicó en TVN.

En cuanto a la preocupación de la ministra May Chomali, Pavez afirmó que la titular de Salud "ha levantado una preocupación que es legítima, que nosotros compartimos y respecto de la cual adherimos, y la copia, la transcripción textual de la entrevista a la ministra de Chomalí no se opone en nada a lo que está proponiendo el Gobierno en este proyecto y a lo que dijo el presidente en Atacama".

"Esta norma no tiene otro efecto que hacer algo que, por ejemplo, la Fiscalía puede hacer en materia de persecución penal. El CPC obliga a cualquier entidad pública, incluyendo el servicio de salud, a entregar antecedentes para cualquier investigación", complementó.

La autoridad sostuvo que "necesitamos, como dijo el Presidente de la República, para poder materializar procedimientos donde la gente se puede defender, donde la gente puede hacer alegaciones, saber dónde están".

Al ser consultado sobre los eventuales problemas sanitarios que podría tener esta indicación, el subsecretario dijo que "nosotros no creemos que se produzca ese efecto. No es contractual, no creemos. Hay una convicción de que todas las materias sanitarias, educacionales, no se van a afectar por el mérito de esta indicación, su oferta y su despliegue, y en ningún caso existe una obligación de reportar o denunciar".

"Aquí lo que nosotros queremos es tener un dato de contacto para una notificación", insistió.