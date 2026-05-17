A un cuarto de la distancia a la Luna: Esto dijo la NASA sobre el asteroide JH2 que pasará "cerca" de la Tierra mañana lunes

17 may. 2026 - 14:26 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes 18 de mayo, un asteroide realizará su máximo acercamiento a la Tierra y los ojos de los astrónomos y de todo el mundo ya están puestos en él.

Se trata del 2026 JH2, una roca espacial que ha sido monitoreada por la NASA y que pasará a una distancia que, si bien es enorme para los estándares terrestres, resulta llamativamente corta en términos astronómicos.

¿A qué distancia pasará?

El asteroide 2026 JH2 se situará a tan solo 0,00061 unidades astronómicas de la Tierra, lo que equivale a aproximadamente 90.000 kilómetros. Para dimensionarlo: la distancia promedio entre la Tierra y la Luna es de unos 384.000 kilómetros, por lo que el asteroide pasará a menos de un cuarto de esa distancia.

Se trata de una roca espacial de entre 15 y 34 metros de diámetro, comparable en tamaño a un edificio de varios pisos.

¿Hay riesgo de impacto?

La respuesta de la NASA es clara: no hay riesgo de impacto con la Tierra. Según las estimaciones, en 2026 JH2 no tiene posibilidad alguna de colisionar con nuestro planeta.

Sin embargo, los científicos advierten que una trayectoria futura del mismo cuerpo celeste sí posee el potencial de acercarse a una distancia más peligrosa, por lo que seguirá siendo monitoreado.

¿Se podrá ver?

El asteroide registrará una magnitud de 11,5, lo que significa que no será visible a simple vista y requerirá al menos un telescopio básico para poder observarlo.

CLOSE TO HOME ?: Asteroid 2026 JH2 was recently discovered by scientists and it's making an extremely close approach to Earth on Monday, May 18. The asteroid will pass just 56,000 miles from the planet, which is about a quarter of the distance between Earth and the moon. To talk… pic.twitter.com/sA5ZGf2QYf — FOX Weather (@foxweather) May 17, 2026

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