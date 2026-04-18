Gran agujero en la atmósfera del Sol deja ver un espectáculo de auroras boreales en Estados Unidos este fin de semana

18 abr. 2026 - 09:05 hrs.

Un espectáculo de auroras boreales viste de colores el cielo de Estados Unidos este fin de semana. La escena se debe a un gran agujero en la atmósfera del sol que podría iluminar los cielos americanos.

Pexels

Por medio de sus redes sociales, el Centro de Predicción del Clima Espacial del Servicio Meteorológico Nacional de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) dio detalles de este fenómeno lumínico que se vislumbrará en la región.

pexels

“La aurora boreal podría hacerse visible en algunos estados del norte y del medio oeste superior, desde Nueva York hasta Idaho”, detalló el informe, publicado en Facebook.

¿Qué se sabe del fenómeno?

Este fenómeno responde a un agujero que apareció en la corona solar, la capa más externa de su atmósfera, y que registra viento solar a unas velocidades más altas. En consecuencia, se genera una actividad geomagnética intensificada.

Ante este escenario, considerado por la NOAA como un tanto frecuente, se suelen registrar áreas comprimidas del campo magnético interplanetario. De acuerdo a la intensidad, se generan variaciones rápidas en la respuesta geomagnética.

Lugares desde donde se verá

Según el sitio especializado LiveScience, tras el análisis de los indicadores de la NOAA, este tipo de auroras boreales suelen ser visibles desde zonas como Alaska, Maine, Michigan, Minnesota, Montana, Dakota del Norte y del Sur, Washington y Wisconsin.

Asimismo, hay altas probabilidades de que se puedan ver desde territorios como Illinois, Indiana, Iowa, Nebraska, Nuevo Hampshire, Ohio, Oregón, Vermont y Wyoming.

El ente gubernamental invitó a los aficionados a este fenómeno a consultar el panel de control de auroras que se encuentra en su portal web, para hacer seguimiento del comportamiento del evento en tiempo real.

Todo sobre Estados Unidos