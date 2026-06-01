El "glaciar del juicio final" podría colapsar en 2026: Científicos advierten el gran impacto que tendría en el mar a nivel global

01 jun. 2026 - 17:59 hrs.

¿Qué pasó?

La acelerada transformación del glaciar Thwaites, conocido popularmente como el "glaciar del juicio final", mantiene en alerta a la comunidad científica debido a su importancia para la estabilidad de la capa de hielo de la Antártida Occidental y su potencial impacto sobre el nivel del mar.

Thwaites es considerado una de las estructuras de hielo más vulnerables del planeta debido a su creciente fragmentación.

De acuerdo con el British Antarctic Survey, este gigantesco glaciar drena una superficie equivalente al tamaño de Gran Bretaña y actualmente es responsable de cerca del 4% del aumento global del nivel del mar.

Advierten que podría romperse en 2026

La preocupación aumentó luego de que Robert Larter, geofísico marino del British Antarctic Survey, señalara en una entrevista con LiveScience que la plataforma de hielo que protege al glaciar podría desintegrarse en un futuro cercano.

"El último trozo de plataforma de hielo frente al glaciar está a punto de desintegrarse. No sabemos exactamente cómo se va a romper esta plataforma de hielo, pero sin duda desaparecerá", declaró Larter.

Aunque los especialistas consideran poco probable una desintegración total durante las próximas décadas, las investigaciones muestran que el retroceso del glaciar se está acelerando.

"El retroceso del glaciar Thwaites se ha acelerado considerablemente en los últimos 30 años. Si bien es improbable que se produzca una desintegración total en las próximas décadas, nuestros hallazgos indican que retrocederá aún más y a mayor velocidad durante los siglos XXI y XXII", indican los investigadores.

NASA / LIVESCIENCE

¿Qué consecuencias tendría la desaparición del glaciar Thwaites?

La fragmentación del glaciar preocupa especialmente por sus posibles efectos a largo plazo. Según el British Antarctic Survey, su desaparición total podría elevar el nivel del mar en aproximadamente 65 centímetros y desencadenar una mayor pérdida de hielo en glaciares vecinos de la Antártida Occidental.

Los científicos han dedicado los últimos siete años a estudiar este fenómeno y han detectado un entorno cada vez más complejo y dinámico, marcado por cambios acelerados en la estructura del hielo.

El glaciar Thwaites es el más grande de la Antártida Occidental y también el más ancho del planeta. Este enorme río de hielo alcanza más de 2000 metros de espesor en algunos sectores y tiene una extensión aproximada de 120 kilómetros de ancho.

Además, los registros muestran que ha retrocedido cerca de 20 kilómetros desde 1992, una señal que refuerza las advertencias de los investigadores sobre su progresiva pérdida de estabilidad.