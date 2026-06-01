Minuto a minuto: Todos los detalles de la primera Cuenta Pública del Presidente Kast a más de dos meses de asumir el Gobierno

Cuenta Pública 2026: Las calles de Valparaíso que estarán cortadas este lunes

El centro de Valparaíso vivirá este lunes 1 de junio una jornada marcada por importantes restricciones al tránsito vehicular, todo en el contexto de la Cuenta Pública presidencial 2026 que se desarrollará en el Congreso Nacional, siendo la primera del Presidente José Antonio Kast.

Para garantizar la seguridad del acto y facilitar el acceso de las autoridades al recinto, Carabineros de Chile activó un operativo que implica el cierre de varias arterias del sector, entre las 06:30 y hasta las 16:00 horas (en algunos casos y según cómo se desarrolle la jornada).

El perímetro restringido abarca las calles Chacabuco, Eusebio Lillo, Independencia y Avenida Francia, afectando directamente vías aledañas al Congreso como Victoria, Juana Ross y Avenida Pedro Montt. Quienes residan o trabajen dentro de esa zona sí podrán entrar y salir del cuadrante, por lo que se habilitarán accesos diferenciados para ellos.

Cortes de tránsito confirmados para este lunes

Las siguientes vías quedarán sin circulación vehicular durante el período establecido:

Avenida Pedro Montt, en ambos sentidos, entre Avenida Argentina y Avenida Francia.

Avenida Argentina, en ambos sentidos, entre las calles Chacabuco e Independencia.

Diego Portales con Acevedo (Cerro Barón): el tránsito será desviado hacia Yolanda, Avenida España y Avenida Errázuriz.

Hermanos Clark con Santa Lucía (Cerro Barón): corte en ambos sentidos para impedir el paso por la bajada Eloy Alfaro.

En materia de rutas alternativas, quienes vengan desde Viña del Mar hacia Valparaíso deberán circular obligatoriamente por Avenida España y continuar por Avenida Errázuriz hacia el plan o sector Puerto. En sentido contrario, desde Valparaíso hacia Viña del Mar, el recorrido será por Avenida Francia hasta conectar con Avenida Errázuriz y luego Avenida España.

Quienes necesiten salir hacia Placilla o Santiago podrán hacerlo por las calles Independencia o Colón hasta Avenida Argentina, para luego conectar con la subida Santos Ossa o Avenida Washington.

Respecto del transporte público, el Terminal Rodoviario de Valparaíso permanecerá cerrado desde el domingo y durante toda la jornada del lunes, hasta que Carabineros determine su reapertura. En ese período, los buses interurbanos e interprovinciales recogerán y dejarán pasajeros en Avenida Brasil, entre Avenida Francia y Avenida Argentina.