Minuto a minuto
Por Javiera Rodríguez
Minuto a minuto: Todos los detalles de la primera Cuenta Pública del Presidente Kast a más de dos meses de asumir el Gobierno
Actualización en vivo
01-06-2026 10:00
Hace 8 minutos
"En materia migratoria se viene un anuncio muy importante": Diputado Schalper revela puntos claves de la Cuenta Pública
El diputado de Renovación Nacional Diego Shalper aseguró que este lunes el Presidente José Antonio Kast realizará un importante anuncio en materia migratoria durante la Cuenta Pública.
"En materia migratoria se viene un anuncio muy importante", aseguró, indicando que sobre las relaciones diplomáticas con Venezuela "se viene un buen anuncio en esa materia".
"Creo que lo importante es que desde hoy se marca un punto de inflexión muy claro en maateria de seguridad, porque lo que el Presidente Kast nos va a anunciar es que se va a poner extremadamente firme".
Hace 23 minutos
Cuenta Pública 2026: Las calles de Valparaíso que estarán cortadas este lunes
El centro de Valparaíso vivirá este lunes 1 de junio una jornada marcada por importantes restricciones al tránsito vehicular, todo en el contexto de la Cuenta Pública presidencial 2026 que se desarrollará en el Congreso Nacional, siendo la primera del Presidente José Antonio Kast.
Para garantizar la seguridad del acto y facilitar el acceso de las autoridades al recinto, Carabineros de Chile activó un operativo que implica el cierre de varias arterias del sector, entre las 06:30 y hasta las 16:00 horas (en algunos casos y según cómo se desarrolle la jornada).
El perímetro restringido abarca las calles Chacabuco, Eusebio Lillo, Independencia y Avenida Francia, afectando directamente vías aledañas al Congreso como Victoria, Juana Ross y Avenida Pedro Montt. Quienes residan o trabajen dentro de esa zona sí podrán entrar y salir del cuadrante, por lo que se habilitarán accesos diferenciados para ellos.
Cortes de tránsito confirmados para este lunes
Las siguientes vías quedarán sin circulación vehicular durante el período establecido:
- Avenida Pedro Montt, en ambos sentidos, entre Avenida Argentina y Avenida Francia.
- Avenida Argentina, en ambos sentidos, entre las calles Chacabuco e Independencia.
- Diego Portales con Acevedo (Cerro Barón): el tránsito será desviado hacia Yolanda, Avenida España y Avenida Errázuriz.
- Hermanos Clark con Santa Lucía (Cerro Barón): corte en ambos sentidos para impedir el paso por la bajada Eloy Alfaro.
En materia de rutas alternativas, quienes vengan desde Viña del Mar hacia Valparaíso deberán circular obligatoriamente por Avenida España y continuar por Avenida Errázuriz hacia el plan o sector Puerto. En sentido contrario, desde Valparaíso hacia Viña del Mar, el recorrido será por Avenida Francia hasta conectar con Avenida Errázuriz y luego Avenida España.
Quienes necesiten salir hacia Placilla o Santiago podrán hacerlo por las calles Independencia o Colón hasta Avenida Argentina, para luego conectar con la subida Santos Ossa o Avenida Washington.
Respecto del transporte público, el Terminal Rodoviario de Valparaíso permanecerá cerrado desde el domingo y durante toda la jornada del lunes, hasta que Carabineros determine su reapertura. En ese período, los buses interurbanos e interprovinciales recogerán y dejarán pasajeros en Avenida Brasil, entre Avenida Francia y Avenida Argentina.
Hace 36 minutos
Expectativas del discurso del Presidente Kast
Este lunes 1 de junio estará marcado por la primera Cuenta Pública que realizará el Presidente José Antonio Kast ante el Congreso Nacional, instancia que se llevará a cabo en el Salón de Honor del Parlamento y donde se espera que el Mandatario haga importantes anuncios en materia de seguridad, economía y otros temas.
El Plan de Reconstrucción Nacional marcará el corazón económico del mensaje presidencial. La iniciativa, que busca incentivar la inversión y reducir impuestos corporativos, ya superó con éxito su paso por la Cámara de Diputados y ahora inicia su tramitación clave en el Senado.
Sin embargo, el Mandatario deberá tratar también los puntos de tensión con la oposición. El debate sobre el proyecto de Sala Cuna Universal y las fuertes presiones de los partidos oficialistas para dar el beneficio del arresto domiciliario a presos de edad avanzada o con enfermedades terminales fueron algunos de los temas más destacados.
Hace 1 hora
Este lunes el Presidente Kast realizará su primera Cuenta Pública
A las 12:00 horas de este lunes, en el Salón de Honor del Congreso Nacional, está agendado el comienzo de la primera Cuenta Pública del Presidente de la República, José Antonio Kast, quien lleva un poco más de dos meses y medio en el poder.
Pese al poco tiempo que lleva Kast en la cabeza del Gobierno, llega a esta Cuenta Pública en medio de un escenario político complejo, luego de tener que enfrentar un cambio de gabinete 69 días después de asumir, debido a las críticas por el trabajo de la exministra de Seguridad Trinidad Steinert y la exvocera de Gobierno Mara Sedini.