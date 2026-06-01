"Volverías con tu ex? 2 ya tiene fecha de estreno: ¿Cuándo comienza el nuevo reality de Mega?

01 jun. 2026 - 10:22 hrs.

El regreso de uno de los realities más recordados de la televisión chilena está más cerca de lo que parece. La primera temporada de Volverías con tu ex? marcó un hito cuando se emitió en 201 entrando al top 10 de los realities más vistos de la TV chilena. Una cifra que habla por sí sola del impacto que tuvo en su momento.

Aquella primera edición contó con 12 exparejas, la presencia de tentaciones y la conducción de Claudia Conserva, y logró instalar una pregunta que, al parecer, el público chileno nunca terminó de responder del todo. La combinación de amor, desamor, nostalgia y competencia resultó ser una fórmula que enganchó a miles de televidentes durante toda su emisión.

Casi una década después, esa pregunta vuelve a la pantalla chica con una segunda temporada que ya tiene todo listo para su debut. Volverías con tu ex? 2 llega con 10 parejas confirmadas, nuevas dinámicas y la promesa de revivir las historias de amor y desamor más intensas que han pasado por la televisión nacional en los últimos años.

Esta vez, las riendas del programa estarán en manos de Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez, una dupla que suma experiencia en pantalla y que conoce bien los ritmos y las exigencias de este tipo de formato. Su presencia le da al regreso del programa un tono distinto al de la primera temporada, pero igual de prometedor en términos de conducción.

¿Cuándo comienza?

El estreno está confirmado para el lunes 8 de junio, inmediatamente después de Reunión de Superados en la programación de Mega. Un horario estratégico que busca capitalizar la audiencia ya instalada y darle al nuevo reality el mejor punto de partida posible para su primera semana al aire.

Lo que viene promete emociones a flor de piel, competencias extremas y la tensión permanente de preguntarse si el amor que alguna vez existió entre estas parejas puede sobrevivir a la adversidad, las tentaciones y el escrutinio de la pantalla.

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