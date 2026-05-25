¿Se puede reconstruir una relación de desconfianza? Valentina Torres y Nicolás Solabarrieta llegan a "Volverías con tu ex? 2"

25 may. 2026 - 10:39 hrs.

Su historia nació en un reality y terminaron bloqueándose de todos lados. Valentina Torres, más conocida como “Guarén” (27), y Nicolás Solabarrieta (29) se suman a “Volverías con tu ex? 2” con una relación que empezó como el amor perfecto y terminó marcada por las promesas rotas, las desilusiones y una confianza que terminó completamente destruida. Hoy no se hablan, no se siguen en redes sociales y no tienen contacto hace 7 meses.

Nicolás, Ingeniero Comercial, exfutbolista y modelo, es hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara. "Guarén", por su parte, es influencer y artista visual. Ambos se conocieron en un reality donde rápidamente se transformaron en una de las parejas favoritas del público. Al salir del encierro, se fueron a vivir juntos, tuvieron una intensa relación de aproximadamente un año y medio, marcada por los celos, la desconfianza y la constante exposición mediática.

Pero todo terminó mal. Ambos se revisaban los teléfonos constantemente, rompiendo con la privacidad del otro, y como dice el dicho, finalmente: el que busca, encuentra. Tras el quiebre, Guarén decidió cortar todo vínculo con Nicolás.

“Lo bloqueé y nunca más volví a responder ni a saber de su vida. Terminamos en agosto de 2025 y lo bloqueé en octubre. Contacto cero total”, asegura, sin revelar el verdadero motivo del quiebre.

Nicolás recuerda la ruptura de manera muy distinta: “Me terminó en persona, fue de un momento para otro, muy sorpresivo, chocante, lo pasé muy mal en su momento”. Pero Guarén deja claro que, para ella, el problema fue mucho más profundo. “A veces el amor no es suficiente para mantener una relación, sino la confianza, la lealtad, el compromiso. Yo me proyectaba con él, pero no se cumplieron ciertas cosas que yo pedía en la relación: no me gustan las mentiras ni la falta de compromiso. Hubo promesas rotas, mucha desilusión, porque yo tenía muchas expectativas de lo que podía ser él como persona y la verdad es que sufrí bastante”.

Aunque Nicolás reconoce que todavía le guarda cariño porque “fue una persona que me acompañó en momentos muy importantes de mi vida”, Guarén es tajante: “Hoy siento indiferencia por él, después de mucha desilusión y decepción llegué a ese sentimiento. El aprendizaje más grande que me entregó Nicolás fue que la contención solamente me la puedo dar yo. ¿Volvería con Nicolás Solabarrieta? No, me lo prometí a mí misma”.

Ahora volverán a convivir en “Volverías con tu ex? 2”, donde deberán enfrentarse nuevamente cara a cara. ¿Podrán sanar sus heridas o este reencuentro sólo confirmará que lo suyo ya no tiene vuelta atrás? ¿Qué es lo que Guarén no puede perdonarle a Nicolás? ¿Nicolás aceptará la nula autocrítica de Valentina en el quiebre de su relación?

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