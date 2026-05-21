"Luli" Moreno vuelve a los realities en "Volverías con tu ex? 2" junto a Mateucci: La historia secreta que ahora sale a la luz

21 may. 2026 - 17:05 hrs.

“Volverías con tu ex? 2” suma a una de sus duplas más potentes: Nicole Moreno, “Luli”, regresa a los realities junto al ganador de la primera temporada, Luis Mateucci. Un reencuentro que mezcla fama, carácter y una historia que hasta ahora se había mantenido en la sombra.

Nicole ha sabido reinventarse constantemente: de ícono farandulero a destacada deportista fitness reconocida internacionalmente. Luis Mateucci, por su parte, es sinónimo de reality. Polémicas, romances y conflictos lo han convertido en uno de los personajes más potentes del género.

Lo mantuvieron en secreto. Su historia comenzó en 2019, lejos de las cámaras, en un gimnasio. “Me dijo que era personal trainer y yo le conté que me estaba preparando para mi primera competencia. Así comenzamos a entrenar juntos”, recuerda Nicole. Lo que partió como una sesión de entrenamiento casual rápidamente tomó otro rumbo: al día siguiente ya estaban viajando juntos a Viña del Mar, iniciando un romance tan intenso como reservado.

La relación se mantuvo en secreto durante meses. Compartieron viajes, encuentros y una fuerte conexión que incluso llevó a Nicole a conocer a la familia de Luis en Argentina. “Fui a pasar el año nuevo en Córdoba; me dijo que quería venir, así que se fue conmigo a Argentina. Conoció a mi familia y a mis amigos, ahí la empezaron a seguir en redes y cada vez que vuelvo a Córdoba me preguntan por ella; cayó muy bien”, recuerda Mateucci.

Pero la intensidad también terminó pasándoles la cuenta. Nicole quería una relación más seria y lejos de la exposición, mientras que Luis seguía atrapado en su estilo de vida mediático, de encierros y sin querer formalizar: “Terminamos más que nada porque yo venía de una relación larga y tóxica con una polaca que vive en Madrid. Fue mi novia después de Oriana, y yo venía cansado de las relaciones, quería estar solo, mientras que Luli quería formalizar y tener algo más adulto y aterrizado, y yo no. Venía de viajar mucho y andaba muy alocado, entonces eran caminos muy desconcertantes en ese momento”.

Hoy, con su historia finalmente al descubierto y muchas cuentas pendientes, volverán a convivir en “Volverías con tu ex? 2”. La pregunta que los envuelve es: ¿renacerá la pasión entre ellos o Nicole le demostrará a Luis todo lo que perdió?

“Volverías con tu ex? 2”, pronto por Mega.

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