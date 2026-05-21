Leo Caprile anuncia el fallecimiento de su padre a los 92 años, el destacado locutor radial Luis "Tano" Caprile

21 may. 2026 - 19:42 hrs.

A través de sus redes sociales, el locutor radial y animador de televisión Leo Caprile anunció la tarde de este jueves una triste pérdida familiar: el fallecimiento a los 92 años de su padre, Luis Caprile Vidal.

Leo Caprile anuncia el fallecimiento de su padre

"La familia Caprile Febres informa la sensible partida de nuestro padre, abuelo y bisabuelo Luis Alberto Caprile Vidal", señala la publicación que es acompañada con una fotografía del patriarca familiar.

La familia informó también que sus restos serán velados desde mañana viernes en el Cementerio Parque del Mar de Viña del Mar, mientras que sus funerales se desarrollarán en ese mismo camposanto durante la mañana del sábado.

La destacada trayectoria de Luis "Tano" Caprile

La pérdida de Luis "Tano" Caprile no solo enluta a su familia, ya que su deceso también remece a las comunicaciones en el país, dada su destacada trayectoria como locutor en Radio Minería y Radio Festival de Viña del Mar.

Durante su carrera radial, Caprile Vidal lideró programas de gran sintonía como "Los Responsables" y "Súper Festivalazo", además fue uno de los primeros animadores del Festival Internacional de la Canción de la "Ciudad Jardín".

Varias personas expresaron sus condolencias en la publicación de Leo Caprile, con muchos destacando a su padre como "un prócer de la radiofonía".

"Mis sinceras condolencias para la familia de quien fue mi ídolo de la infancia como un tremendo comunicador", escribió una persona a través de Instagram.

"Un hombre fundamental para las comunicaciones de la Región de Valparaíso, especialmente en su querida Radio Festival. Mis condolencias", expresó otro usuario de la misma red social.

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