Investigan presunta violación de funcionaria al interior de la PDI: Oficial de mayor rango fue apartado de su cargo

21 may. 2026 - 18:50 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves se dio a conocer un presunto caso de violación al interior de la Policía de Investigaciones (PDI) en la región del Maule. La propia institución confirmó la denuncia hecha por una funcionaria en contra de un oficial de mayor rango que ya fue apartado de su cargo.

Presunta violación al interior de la PDI

Desde el Departamento de Comunicaciones de la PDI en Talca confirmaron a Meganoticias que "efectivamente hay una denuncia por parte de una funcionaria".

"Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien dispuso realizar una investigación, a cargo del Departamento de Asuntos Internos", agregó la fuente.

Además, se indicó que "la PDI se instruyó un sumario administrativo, para establecer cómo sucedieron los hechos" y que "el funcionario denunciado fue suspendido de sus funciones mientras se aclara fehacientemente cómo ocurrió todo".

De acuerdo a los primeros antecedentes, esta presunta violación habría ocurrido al interior de un recinto institucional; sin embargo, desde la PDI aclararon que el hecho "no habría sido en cuartel policial".

La funcionaria habría sido agredida sexualmente por un oficial de mayor rango durante la madrugada de este jueves, lo que quedó al descubierto cuando la presunta víctima concurrió a un centro de salud a constatar lesiones y solicitar atención médica.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

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