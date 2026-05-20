Asesinan a disparos a joven de 26 años en Pedro Aguirre Cerda: Una trabajadora resultó herida

20 may. 2026 - 07:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía trabajan en esclarecer el brutal crimen de un joven de 26 años, ocurrido en la vía pública de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana.

Joven fue baleado en la vía pública

El hecho ocurrió la noche del martes, a eso de las 21:30 horas, en la intersección de las avenidas Fraternal con calle Dos Pinos. Allí, un desconocido habría percutado una serie de disparos contra la víctima, provocándole la muerte en el lugar.

En medio del ataque, una mujer que trabajaba en un local comercial cercano al sitio del suceso también resultó herida en una pierna por un proyectil balístico, debiendo ser trasladada de urgencia hasta un recinto asistencial.

La fiscal Nadia Mondiglio indicó que la víctima fatal "recibió diversos impactos balísticos en diversas partes de su cuerpo y nos encontramos realizando las primeras diligencias justamente con la brigada de homicidios".

Asimismo, confirmó que el hombre ya fue identificado. "Es una persona de sexo masculino, de 26 años de edad y tenía algunos antecedentes respecto de delitos menores", señaló, agregando que era de nacionalidad chilena.

De acuerdo a la persecutora, a la mujer herida se le derivó hasta el Hospital Barro Luco. "Se encuentra fuera de riesgo vital y con funcionarios de la Policía de Investigaciones para solicitar la declaración y ver qué antecedentes nos puede aportar", indicó la fiscal.