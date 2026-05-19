Cambio de gabinete: Claudio Alvarado y Martín Arrau reemplazarán a Sedini y Steinert
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
Este martes, el Presidente José Antonio Kast comunicó a los presidentes de los partidos oficialistas la decisión de remover a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y a la vocera de Gobierno, Mara Sedini.
Ambas dejan el cargo antes de cumplir menos de tres meses en funciones, en medio de errores comunicacionales, polémicas que escalaron a la Contraloría y una evaluación ciudadana negativa que se arrastró desde las primeras semanas del gobierno.
Los reemplazos
Se confirmó el nuevo esquema de biministros tras la salida de Steinert y Sedini:
• Claudio Alvarado (Interior) sumará la Segegob a su cartera.
• Martín Arrau deja Obras Públicas y asume Seguridad Pública.
• Louis de Grange (Transporte) añadirá Obras Públicas a su cartera.
Alvarado es una de las figuras mejor posicionadas del oficialismo: su experiencia legislativa y capacidad de articulación política lo convierten en un puente natural entre La Moneda y el Congreso. Arrau, exconvencional constituyente y dirigente republicano cercano al núcleo duro de Kast, cuenta con el respaldo de quienes buscan endurecer la agenda de seguridad.