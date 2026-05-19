Presidente Kast y cambio de gabinete: "No era lo que tenía pensado para esta etapa"

19 may. 2026 - 21:22 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast encabezó este martes su primer cambio de gabinete, instancia donde las exministras Mara Sedini y Trinidad Steinert dejaron sus cargos a menos de tres meses de asumir.

De esta manera, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, suma la Segegob a su cartera. Martín Arrau deja Obras Públicas y asume Seguridad Pública, mientras que Louis de Grange (Transporte) añade Obras Públicas a su cartera.

¿Qué dijo Kast?

Luego de oficializar los nombramientos, el mandatario reconoció que los ajustes no formaban parte de sus planes iniciales para esta etapa de gobierno: “No esperaba hacer este cambio de gabinete. No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno”, afirmó el Presidente desde La Moneda.

En su intervención, Kast también agradeció públicamente el trabajo realizado por Steinert y Sedini durante sus meses en el gabinete: “Antes de presentar a quienes asumen nuevas responsabilidades, quiero detenerme con cariño, con afecto, en quienes hoy concluyen una etapa al servicio de Chile”, señaló.

El Mandatario destacó además la disposición y compromiso de ambas exministras, en medio de un ambiente político complejo para el oficialismo.

Ajuste ocurre antes de la Cuenta Pública

El cambio se concretó a pocos días de la primera Cuenta Pública en el Congreso, programada para el 1 de junio, instancia que desde La Moneda consideran clave para relanzar políticamente al gobierno.

Con los nuevos nombramientos, el Ejecutivo busca llegar a esa fecha con un gabinete más sólido, tras semanas marcadas por polémicas en seguridad, vocería y coordinación política.

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