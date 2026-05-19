Bono de Protección: Así puedes recibir el aporte monetario por 24 meses

19 may. 2026 - 08:00 hrs.

El Estado cuenta con diversas ayudas económicas diseñadas especialmente para apoyar el presupuesto de los hogares más vulnerables, donde el Bono de Protección destaca por entregar dinero durante dos años (24 meses) seguidos.

Este beneficio mensual tiene como objetivo principal acompañar a las familias mientras participan activamente en distintos programas sociales, siempre que cumplan con los requisitos de acceso.

¿Cómo se puede recibir el Bono de Protección?

ChileAtiende indica que no es postulable, por lo que no está sujeto a trámites de solicitud. Se entrega automáticamente a todas las familias y personas que sean usuarias del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Sin embargo, para que el pago se active, deberán cumplir con dos requisitos fundamentales:

Haber aceptado formalmente la invitación a participar en alguno de los programas del subsistema (Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos).

Firmar una carta de compromiso y un plan de intervención.

¿Cuánto entrega el Bono de Protección?

El monto a recibir no es fijo, pues varía conforme avanza el tiempo de ejecución del apoyo psicosocial. En 2026, los montos por tramo son los siguientes:

Primeros 6 meses de acompañamiento: $24.523 mensuales.

$24.523 mensuales. Desde el mes 7 al mes 12: $18.664 mensuales.

$18.664 mensuales. Desde el mes 13 al mes 18: $12.832 mensuales.

$12.832 mensuales. Desde el mes 19 al mes 24: $22.007 mensuales (este monto final corresponde al valor fijado para el Subsidio Único Familiar).

El pago se mantendrá vigente solo mientras la persona o familia se encuentre en proceso de acompañamiento.

¿Cómo se paga el Bono de Protección?

El dinero se deposita automáticamente en la Cuenta RUT de BancoEstado de la persona que la familia haya designado como cobrador.

Si el cobrador designado no tiene, el Estado solicitará la apertura de esta cuenta a BancoEstado sin costo. El beneficiario solo tendrá que acudir a la sucursal más cercana para retirar el plástico (tarjeta), ya que la cuenta estará activa para retirar los fondos.

Se puede perder al presentar una renuncia voluntaria o por incumplimiento de los deberes acordados al momento de firmar el ingreso al subsistema.

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