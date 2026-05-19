"Es un golpe grande": Nicole Pérez revela delicada enfermedad que afecta nuevamente a uno de sus hijos

19 may. 2026 - 08:24 hrs.

Nicole Pérez volvió a enfrentar una situación que ya había marcado profundamente a su familia. La exintegrante de “Mekano” reveló que su hijo Andrés, de 14 años, fue diagnosticado con diabetes tipo 1, la misma enfermedad que afecta a su hija Isidora desde hace cinco años.

La influencer contó que los primeros signos comenzaron hace algunas semanas, cuando notó cambios físicos y hábitos distintos en el adolescente. “Tomaba mucha agua, orinaba mucho y había adelgazado harto”, recordó en conversación con Las Últimas Noticias.

“Yo le preguntaba y se enojaba, me decía: ‘Si no tomo agua te enojas y ahora que tomo, igual me molestas’”, relató sobre las conversaciones que tuvo con su hijo antes del diagnóstico.

La sospecha que terminó en un examen de glicemia

Las alertas crecieron cuando la madre de Nicole Pérez le comentó que Andrés se levantaba reiteradamente durante la noche para ir al baño y tomar agua. Fue entonces cuando decidió pedir ayuda a su hija Isidora para medirle la glicemia.

“El viernes le dije: ‘Necesito que me ayudes a que nos digas a todos que nos vas a tomar la glicemia’”, contó. Aunque el adolescente no quería realizarse el examen, finalmente aceptó. “Cuando se la hizo tenía 309 de glicemia”, señaló.

Tras el resultado, la comunicadora decidió acudir de inmediato a un recinto asistencial. “Después llamé a mi marido y le dije: ‘Nos vamos a la clínica’. Le hicieron exámenes y lo dejaron internado”, afirmó.

“Esto es un golpe grande”

Nicole Pérez reconoció que el nuevo diagnóstico removió nuevamente a toda su familia, especialmente por la experiencia que ya habían vivido con Isidora.

“Con la Isi esto lo vivimos cinco años atrás, cuando tenía 15, entonces como mamá de una hija con diabetes tipo 1 te digo... no ha sido fácil”, expresó.

“Uno espera no tener ni un hijo con diabetes tipo 1, esto es un golpe grande porque no lo hemos pasado bien con el proceso de la Isi y Andresito lo ha visto y lo ha vivido”, agregó.

Pese al impacto, aseguró que enfrentarán juntos este nuevo proceso familiar. “Vamos a tener que vivir todos el proceso, pero sobre todo Andrés. Para él es un cambio de hábitos, de vida, de disciplina”, sostuvo.

Los síntomas de la diabetes tipo 1

Olinda Salgado, enfermera del programa de diabetes infantil y adolescente de Clínica Alemana, explicó también en Las Últimas Noticias que la diabetes tipo 1 corresponde a una enfermedad autoinmune en la que el organismo destruye las células del páncreas encargadas de producir insulina.

“Ellos no producen nada de insulina”, indicó la especialista, detallando que los pacientes deben administrársela de manera externa.

Respecto a los síntomas, Salgado explicó que existe una señal conocida como “la tríada de las tres P”. “Polidipsia, que es mucha sed; poliuria, que van mucho al baño; y polifagia, tienen mucho apetito y uno va viendo que empiezan a bajar de peso”, detalló.

La profesional también señaló que, tras el diagnóstico, los pacientes suelen quedar hospitalizados para aprender a controlar la glicemia, administrar insulina y manejar posibles descompensaciones. Además, advirtió que el proceso puede ser especialmente complejo durante la adolescencia debido a los cambios de rutina y hábitos que implica el tratamiento diario.

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