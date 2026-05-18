¿Volverías con tu ex? 2: Estas son las cuatro parejas confirmadas del reality de Mega

18 may. 2026 - 11:27 hrs.

Poco a poco comienzan a conocerse los nombres de quienes serán parte de ¿Volverías con tu ex? 2, el nuevo reality de Mega que marcará el regreso del formato centrado en exparejas. Hasta ahora, el canal ya confirmó a cuatro duplas que ingresarán al encierro, donde deberán reencontrarse tras el término de sus relaciones.

Entre los participantes ya oficializados aparecen figuras conocidas del espectáculo y la televisión, además de parejas que buscarán resolver asuntos pendientes en pantalla. El programa contará con la conducción de Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez.

Las parejas confirmadas de ¿Volverías con tu ex? 2

La primera pareja anunciada fue Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova. La expareja llega al programa tras el quiebre de su matrimonio, el que se hizo público en agosto del año pasado, luego de 17 años de relación y cuatro hijos en común.

A ellos se suman Claudio Rojas, quien fue abogado de Daniela Aránguiz, y Hurubachi Pardo. Ambos se conocieron cuando la periodista de 25 años formó parte del equipo de campaña Claudio cuando fue candidato a gobernador regional.

La tercera pareja confirmada corresponde a Yamila Reyna y Daniel Valenzuela, cuya historia comenzó en el año 2016 cuando se conocieron por los pasillos de Mega. Los dos convivieron durante más de un año y medio antes de que la relación se desgastara y se diera por terminada.

En tanto, el cuarto dúo oficializado es el de la modelo Alexandra Dickerson y Mario Irazzoky, quienes se conoceron en el certamen de Miss Chile, cuando ella participaba como corcursante y él integraba el jurado. Si bien su relación fue intermitente, se extendió por años hasta que Mario decidió cortarla de manera definitiva.

Cómo será el nuevo reality de Mega

El canal ya adelantó algunos detalles de esta nueva versión de ¿Volverías con tu ex? 2, reality que volverá a reunir a exparejas bajo un mismo techo. El programa mantendrá parte de la esencia del formato original, aunque incluirá novedades, como una “cabaña de las tentaciones”.

Además, la señal confirmó que el espacio será animado por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez, mientras continúa revelando a los participantes que formarán parte del encierro.

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