La emotiva publicación de la madre de Claudio Iturra a días de su aniversario de muerte

18 may. 2026 - 12:23 hrs.

A pocos días de que se cumplan dos años de la muerte de Claudio Iturra, su madre, Mónica Jáuregui Traverso, compartió una emotiva publicación en redes sociales para recordar al periodista, quien falleció de manera repentina el 23 de mayo de 2024 a los 43 años.

El comunicador, conocido por sus programas de viajes y por recorrer distintos rincones del mundo mostrando culturas y experiencias, murió tras sufrir un infarto agudo al miocardio mientras se encontraba en la casa de su madre, ubicada en la comuna de Las Condes.

El mensaje de la madre de Claudio Iturra

En medio de la cercanía de una fecha significativa para la familia, Mónica Jáuregui publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de su hijo acompañada de un breve mensaje que rápidamente generó reacciones.

“Van hacer 2 años hijo que te fuiste”, escribió la madre del periodista, en una publicación que se llenó de miles de “me gusta” y recibió cientos de comentarios de apoyo.

Entre quienes reaccionaron estuvo Raquel Argandoña, quien comentó: “Un fuerte abrazo”. A ella se sumó Hernán Calderón, quien escribió: “Mónica, un gran abrazo para ti y familia con todo mi cariño y afecto. Siempre con Kel tenemos lindos y hermosos recuerdos de tu querido hijo. CLAUDIO un grande !!!!”.

La animadora Claudia Conserva también quiso enviar un mensaje de apoyo a la familia y expresó: “Abrazos a la familia”.

A casi dos años de la muerte del periodista

La publicación se produjo a pocos días de un nuevo aniversario de la muerte de Claudio Iturra, cuya partida generó conmoción entre seguidores y colegas del mundo de las comunicaciones.

Su trayectoria lo llevó a convertirse en un rostro reconocido de la televisión chilena y, hasta hoy, sus programas siguen siendo vistos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Monica Jauregui Traverso (@mjaureguit)

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