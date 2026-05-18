Uno solo en el top 100: Tabilo se mantiene como 35 del mundo, mientras que Garin, Barrios y Jarry caen

18 may. 2026 - 12:36 hrs.

Terminó el Masters 1000 de Roma y la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo novedades negativas para los principales tenistas chilenos en el circuito.

¿Cómo quedaron en el ranking ATP los tenistas chilenos?

Por ejemplo, Alejandro Tabilo, quien continúa como primera raqueta nacional, se mantuvo en el casillero 35. Pese a que la semana pasada, tras llegar a semifinales del Challenger 175 de Valencia aparecía en el puesto 33 en el ranking en vivo y logrando ser cabeza de serie en Roland Garros, a "Jano" solamente le contabilizaron los 30 puntos de Roma, por lo que no será sembrado en el major parisino y necesitará una baja antes del sorteo para ser preclasificado.

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En tanto, Cristian Garin, al no defender el título en el Challenger de Oeiras IV, retrocedió 12 lugares para situarse en el peldaño 116°.



Por su lado, Tomás Barrios perdió un casillero para ubicarse 135°, mientras que Nicolás Jarry sigue desplomándose y ahora descendió nueve lugares para ser 182°.



Revisa completo el Ranking ATP de los chilenos

35° Alejandro Tabilo 1.278 (0)

116° Cristian Garin 552 (-12)

135° Tomás Barrios 450 (-1)

182° Nicolás Jarry 326 (-9)

295° Matías Soto 179 (-4)

670° Nicolás Villalón 51 (+3)

685° Daniel Núñez 49 (-24)

719° Benjamín Torrealba 44 (-7)

970° Bastián Malla 20 (-7)

¿Quiénes son los top 10 del Ranking ATP?

Respecto al top ten, el italiano Jannik Sinner sigue aumentando su diferencia en la cima al consagrarse campeón en Roma. El español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev completan el podio de una lista en la que destaca el ascenso del ruso Daniil Medvedev del 9° al 7° y el regreso del kazajo Alexander Bublik al 10° casillero.

1° Jannik Sinner (Italia) 14.700 puntos (0)

2° Carlos Alcaraz (España) 11.960 (0)

3° Alexander Zverev (Alemania) 5.705 (0)

4° Novak Djokovic (Serbia) 4.710 (0)

5° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.060 (0)

6° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.030 (0)

7° Daniil Medvedev (Rusia) 3.760 (+2)

8° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.720 (-1)

9° Alex de Miñaur (Australia) 3.665 (-1)

10° Alexander Bublik (Kazajistán) 3.230 (+1)



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