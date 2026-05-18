Arriesga desde 2 a 5 años de cárcel: Pablo Cuéllar explica lo que se viene para el chileno detenido por injuria racial en Brasil

18 may. 2026 - 13:26 hrs.

¿Qué pasó?

Hasta cinco años de cárcel arriesga Germán Naranjo Maldini, chileno que fue detenido en Brasil tras ser acusado de proferir insultos racistas y homofóbicos contra la tripulación de un vuelo internacional de Latam el pasado 10 de mayo, hecho que quedó registrado en un video que se hizo viral.

Desde Brasil, el editor del área Internacional de Meganoticias, Pablo Cuéllar, entregó detalles de lo que le depara a Naranjo en términos judiciales y mostró el exterior de la prisión en la que se encuentra el chileno.

¿Qué viene para el chileno detenido en Brasil?

A la espera de la decisión judicial, Germán Naranjo se encuentra en prisión preventiva, mientras que la justicia brasileña tiene un mes para presentar cargos por injuria racial, un delito considerado crimen de odio con penas que van de 2 a 5 años en Brasil.

Específicamente, Naranjo se encuentra en el centro de detención provisoria de Guarulhos, ubicado en el estado de São Paulo y que cuenta con problemas de hacinamiento y alimentación.

Cuéllar explicó que "cada cargo se presenta por cada víctima y, según lo que ha dicho el gobierno de Brasil, las víctimas de este caso podrían ser múltiples, no solamente la principal, a quien tilda finalmente de ser una persona homosexual o de raza negra, sino también a las personas que estaban a su alrededor, tripulantes justamente de cabina, de este mismo vuelo, o bien incluso algunas personas que pudiesen haberse sentido ofendidas al interior de este mismo viaje".

Otro antecedente relevante es que el chileno habría intentado abrir la puerta del avión, lo que podría convertirse en una agravante en este caso, según precisó Cuéllar.

El periodista añadió que la injuria racial en Brasil es un delito imprescriptible, es decir, no considera el pago de una fianza, por lo que, en caso de presentarse un cargo por injuria racial, Naranjo podría recibir al menos dos años de cárcel.

Por otro lado, Meganoticias conversó en exclusiva con Pedro Mollo, abogado defensor del chileno en Brasil, quien dijo que, "vamos a intentar demostrar que él no representa un peligro para los ciudadanos brasileños, y que es posible dejarlo en libertad para que responda al proceso desde Chile o aquí en Brasil, en algún departamento arrendado o algo similar. Vamos a tomar esas medidas hoy mismo para intentar sacarlo de aquí".