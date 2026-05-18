Abogado de chileno detenido en Brasil por injuria racial: "No se acuerda de lo que pasó... vio el video y lo siente mucho"

18 may. 2026 - 10:57 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación exclusiva con Meganoticias, el abogado de Germán Naranjo Maldini, chileno detenido en Brasil por injuria racial, se refirió a lo ocurrido en medio de un viaje de avión rumbo a Alemania y señaló que habló con su representado, dando a entender que se encuentra bien de salud y muy arrepentido por lo sucedido.

"Está bien de salud. Infelizmente, no se acuerda de lo que pasó; fue un episodio del momento... no estaba con sus condiciones psicológicas funcionales. No se acuerda, pero tomó conocimiento de lo que pasó, pero vio el video, me dijo que lo siente mucho y que le gustaría pedir disculpas a los brasileños, a todo el mundo que se sintió ofendido por lo que pasó, para la propia víctima. Dice que ama a Brasil y a los brasileños", contó Pedro Mollo, el abogado de Germán Naranjo.

¿Qué dijo el abogado del chileno detenido en Brasil por injuria racial?

Consultado por el editor de Meganoticias Pablo Cuéllar, Pedro se refirió al supuesto consumo de alcohol y de medicamentos por parte de Naranjo, aclarando que "él usa medicamentos para dormir, tratamiento psicológico prescrito y me informó que había tomado sus medicamentos. No se acuerda si había tomado alcohol".

Sobre los comentarios racistas, xenófobos y homofóbicos mencionados en el video, el defensor explicó que Germán, "no supo decirme (por qué los dijo). Realmente no recuerda lo que pasó, y dice que este tipo de actitud no es algo habitual en él".

"Vamos a intentar demostrar que él no representa un peligro para los ciudadanos brasileños, y que es posible dejarlo en libertad para que responda al proceso desde Chile o aquí en Brasil, en algún departamento arrendado o algo similar. Vamos a tomar esas medidas hoy mismo para intentar sacarlo de aquí", explicó Mollo sobre las medidas legales que adoptarán.

Finalmente, el abogado reveló que Naranjo se encuentra bien y en un departamento de seguridad de la cárcel para ser protegido de eventuales inconvenientes, ya que, al haber proferido insultos racistas, corre el riesgo de ser agredido por el resto de la población penal.