Científica chilena es reconocida como Joven Líder Global por el Foro Económico Mundial

18 may. 2026 - 10:47 hrs.

La médica y doctora en Neurociencia chilena, María Florencia Álamos Grau, fue reconocida esta semana en Ginebra como Young Global Leader 2024 por el Foro Económico Mundial. La distinción, que se otorga anualmente a personas menores de 40 años con impacto internacional, le fue concedida por su carrera dedicada a vincular la evidencia científica con el desarrollo infantil y las políticas públicas.

Una trayectoria de investigación y acción social

Álamos es directora ejecutiva de la Fundación Kiri, académica del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y presidenta de la Fundación Ciencia Impacta.

Su proyecto más reconocido, Fundación Kiri, impulsa programas de desarrollo socioemocional para niños y adolescentes en escuelas de distintas regiones del país, utilizando iniciativas culturales, deportivas y de robótica.

Además, ha desarrollado investigación en neurociencia en centros de Estados Unidos, abordando temas como el neurodesarrollo, el autismo y las enfermedades neurodegenerativas. Entre sus reconocimientos previos se cuentan el Premio 100 Mujeres Líderes de Chile, su inclusión en el ranking Forbes de las 50 Mujeres Más Influyentes de Chile en 2024 y el Premio a la Excelencia en Tesis Doctoral de la PUC.

Contexto global y el valor de la ciencia

“Este reconocimiento es una señal muy potente de que hoy la ciencia, el desarrollo infantil y la salud mental están comenzando a ocupar el lugar estratégico que merecen en la discusión global sobre el futuro de nuestras sociedades”, señaló Florencia Álamos tras recibir el reconocimiento.

“El gran desafío ya no es solamente generar conocimiento, sino traducirlo en transformaciones sociales”. Álamos fue seleccionada en la categoría “Sociedad Civil” y durante los próximos tres años participará en un programa de liderazgo junto a otras dos latinoamericanas.

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La nueva generación de 118 líderes de 55 países se suma a una comunidad de más de 1.400 miembros, que incluye a figuras como Jacinda Ardern y Jimmy Wales. Otra chilena, Antonia Rojas, fue destacada en la categoría “Negocios”.

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