"Hay que prepararse": Alejandro Sepúlveda adelanta posible "Niño Godzilla" y advierte sobre sus efectos en Chile

17 may. 2026 - 16:16 hrs.

¿Qué pasó?

No es ciencia ficción ni una película de monstruos, pero el nombre asusta. El periodista de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, explicó qué es el llamado "Niño Godzilla".

El especialista detalló que este concepto no es nuevo y fue utilizado por organismos como la NASA para describir episodios particularmente intensos del fenómeno de El Niño, capaces de generar impactos climáticos relevantes a nivel global.

¿Qué es el "Niño Godzilla"?

Sepúlveda explicó que "cuando hablamos de un Niño Godzilla, hablamos de un fenómeno del Niño muy fuerte; ese es el término técnico".

El especialista agregó que el concepto ha sido utilizado para describir episodios climáticos extremos asociados al aumento de la temperatura del océano Pacífico.

Posibles efectos en Chile

Según explicó, organismos internacionales han elevado la probabilidad de instalación del fenómeno en las próximas semanas. "Subió la probabilidad de que el Niño se instale ahora, en pocas semanas, al 82%”, comentó.

Advirtió que estos eventos pueden traducirse en lluvias intensas en la zona central, junto con temperaturas más elevadas en cordillera y un cambio en el régimen de nieve.

Sepúlveda también mencionó que El Niño no tiene un comportamiento uniforme en todo el mundo, ya que sus efectos pueden variar según la región. "En algunos sectores es sinónimo de más lluvia, pero para otros sectores, como Brasil o India, de sequía extrema", explicó.

Llamado a la preparación

El profesional enfatizó que, más allá de la intensidad final, el fenómeno debe ser monitoreado con atención: "No es ser alarmista, es prepararnos para algo que puede ser intenso", sinceró.

"Hay que prepararse", cerró Sepúlveda, insistiendo en la importancia de la anticipación frente a posibles eventos extremos asociados al fenómeno climático.

Todo sobre El Tiempo