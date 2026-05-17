Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Siempre Juntos

Estas son las comunas con descuento de $100 por litro en bencina este domingo

¿Qué pasó?

La empresa Copec anunció una nueva jornada de descuentos en combustibles para este domingo 17 de mayo, beneficio que permitirá acceder a una rebaja de $100 por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos.

La iniciativa forma parte de la campaña impulsada por la empresa desde esta semana y contempla descuentos diarios en distintas comunas del país.

Lo más visto de Nacional

¿Cómo funciona el descuento?

Según informó la empresa, el beneficio estará disponible en estaciones de servicio Copec ubicadas en las comunas seleccionadas para esta jornada.

Ir a la siguiente nota

El descuento se aplica de manera automática al momento de cargar combustible, sin necesidad de inscripción previa y con cualquier medio de pago. Además, la promoción es acumulable con otras ofertas vigentes.

Estas son las comunas beneficiadas este domingo

Región de Tarapacá

  • Pozo Almonte

Región de Coquimbo

  • Vicuña

Región de Valparaíso

  • Quilpué
  • San Antonio

Región Metropolitana

  • Padre Hurtado
  • Macul
  • Cerrillos
  • Colina

Región de O'Higgins

  • Requínoa

Región del Maule

  • Molina

Región de Ñuble

  • San Carlos

Región del Biobío

  • Los Ángeles
  • Mulchén

Región de Los Ríos

  • Valdivia

Región de Los Lagos

  • Puyehue

Región de Magallanes

  • Punta Arenas

¿Hasta qué hora dura el descuento?

De acuerdo con la información difundida por Copec, el beneficio estará vigente entre las 12:00 y las 23:59 horas de este domingo en las estaciones adheridas.

 
 
 
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de COPEC (@copec_cl)

Leer más de

Notas relacionadas