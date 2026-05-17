Estas son las comunas con descuento de $100 por litro en bencina este domingo

17 may. 2026 - 09:32 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Copec anunció una nueva jornada de descuentos en combustibles para este domingo 17 de mayo, beneficio que permitirá acceder a una rebaja de $100 por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos.

La iniciativa forma parte de la campaña impulsada por la empresa desde esta semana y contempla descuentos diarios en distintas comunas del país.

¿Cómo funciona el descuento?

Según informó la empresa, el beneficio estará disponible en estaciones de servicio Copec ubicadas en las comunas seleccionadas para esta jornada.

El descuento se aplica de manera automática al momento de cargar combustible, sin necesidad de inscripción previa y con cualquier medio de pago. Además, la promoción es acumulable con otras ofertas vigentes.

Estas son las comunas beneficiadas este domingo

Región de Tarapacá

Pozo Almonte

Región de Coquimbo

Vicuña

Región de Valparaíso

Quilpué

San Antonio

Región Metropolitana

Padre Hurtado

Macul

Cerrillos

Colina

Región de O'Higgins

Requínoa

Región del Maule

Molina

Región de Ñuble

San Carlos

Región del Biobío

Los Ángeles

Mulchén

Región de Los Ríos

Valdivia

Región de Los Lagos

Puyehue

Región de Magallanes

Punta Arenas

¿Hasta qué hora dura el descuento?

De acuerdo con la información difundida por Copec, el beneficio estará vigente entre las 12:00 y las 23:59 horas de este domingo en las estaciones adheridas.