Estas son las comunas con descuento de $100 por litro en bencina este domingo
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
La empresa Copec anunció una nueva jornada de descuentos en combustibles para este domingo 17 de mayo, beneficio que permitirá acceder a una rebaja de $100 por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos.
La iniciativa forma parte de la campaña impulsada por la empresa desde esta semana y contempla descuentos diarios en distintas comunas del país.
¿Cómo funciona el descuento?
Según informó la empresa, el beneficio estará disponible en estaciones de servicio Copec ubicadas en las comunas seleccionadas para esta jornada.Ir a la siguiente nota
El descuento se aplica de manera automática al momento de cargar combustible, sin necesidad de inscripción previa y con cualquier medio de pago. Además, la promoción es acumulable con otras ofertas vigentes.
Estas son las comunas beneficiadas este domingo
Región de Tarapacá
- Pozo Almonte
Región de Coquimbo
- Vicuña
Región de Valparaíso
- Quilpué
- San Antonio
Región Metropolitana
- Padre Hurtado
- Macul
- Cerrillos
- Colina
Región de O'Higgins
- Requínoa
Región del Maule
- Molina
Región de Ñuble
- San Carlos
Región del Biobío
- Los Ángeles
- Mulchén
Región de Los Ríos
- Valdivia
Región de Los Lagos
- Puyehue
Región de Magallanes
- Punta Arenas
¿Hasta qué hora dura el descuento?
De acuerdo con la información difundida por Copec, el beneficio estará vigente entre las 12:00 y las 23:59 horas de este domingo en las estaciones adheridas.
Ver esta publicación en Instagram
Leer más de
Notas relacionadas