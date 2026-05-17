¿Qué pasa con los chilenos que estuvieron en el crucero afectado por virus hanta? Minsal actualiza su estado de salud

17 may. 2026 - 08:31 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud entregó una nueva actualización sobre la situación sanitaria de los pasajeros chilenos que viajaron en el crucero MV Hondius, foco de varios contagios por virus hanta.

¿Cómo están los chilenos que estuvieron en el crucero?

Según detallaron las autoridades sanitarias, las personas consideradas contactos de riesgo permanecen desde el pasado jueves realizando cuarentena preventiva en sus domicilios en Chile, bajo monitoreo médico y con exámenes periódicos cada cuatro días.

En ese contexto, el Minsal aclaró que hasta ahora continúan con resultados negativos en los controles realizados por hantavirus.

Además, el Ministerio recalcó que, hasta ahora, no se han registrado nuevos contagios vinculados al grupo monitoreado por las autoridades sanitarias y que el escenario se mantiene bajo control.

De todas maneras, los pasajeros seguirán en la cuarentena establecida por las autoridades sanitarias hasta que se cumpla el plazo de 45 días.

Hantavirus mantiene alta letalidad en Chile

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, recordó que el hantavirus "está presente en Chile hace 30 años", por lo que se trata de una enfermedad de vigilancia y notificación obligatoria en el país.

La autoridad, además, insistió en la importancia de mantener medidas preventivas, especialmente en sectores rurales y semirrurales donde existe mayor riesgo de exposición.

De acuerdo con las cifras oficiales entregadas por el Ministerio de Salud, actualmente se contabilizan 41 casos confirmados de hantavirus en lo que va del año. De ellos, hay 14 fallecidos a nivel nacional, es decir, un 34% de letalidad.

El infectólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Michel Serri, explicó que la atención internacional generada por este caso se relaciona con la variante Andes del virus, "la única conocida que se contagia de persona a persona".

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