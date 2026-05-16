"Corriente en chorro": Meteorología emite aviso por tres días con vientos de hasta 80 km/h en zonas de tres regiones

16 may. 2026 - 18:05 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso de "viento normal a moderado" con intensidades de hasta 80 km/h que afectará durante tres días a zonas de tres regiones del país.

"Corriente en chorro"

De acuerdo al organismo, los vientos se originan en la condición sinóptica "corriente en chorro" y estará vigente entre la tarde de este sábado 16 y la tarde del próximo lunes 18 de mayo.

El fenómeno se registrará específicamente en la zona cordillerana de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

Región de Tarapacá

Cordillera: 60-80 km/h (domingo 17 y lunes 18).

Región de Antofagasta

Cordillera: 60-80 km/h (sábado 16, domingo 17 y lunes 18).

Región de Atacama

Cordillera: 60-80 km/h (sábado 16 y domingo 17).

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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