Vecinos de Cerro Navia y Pudahuel denuncian violentos robos en paraderos de la locomoción colectiva: "Hay una desesperanza total"

16 may. 2026 - 16:24 hrs.

¿Qué pasó?

Vecinos de las comunas de Cerro Navia y Pudahuel, en la Región Metropolitana, denunciaron una serie de violentos robos que afectan a pasajeros que esperan locomoción colectiva en los paraderos, especialmente en horarios de menor iluminación y alta vulnerabilidad.

Se trata de una situación que ha generado preocupación a los habitantes de ambos sectores, quienes alertan sobre asaltos reiterados que ocurren tanto en trayectos hacia sus hogares como en puntos de espera de buses.

Robos en paraderos y preocupación vecinal

En la comuna de Pudahuel, los vecinos aseguran que los delitos se han intensificado durante las últimas semanas. Denuncian poca presencia de luminarias y movimientos sospechosos de vehículos que circulan por sectores más aislados.

Según relatan, desde autos y motocicletas descenderían sujetos que atacan a personas que esperan micro, generando un clima de temor constante, principalmente en horarios sin luz.

Al respecto, el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, le envió un mensaje directo a los vecinos: "Decirles que sentimos sus problemas como nuestros, no porque salgan en televisión. Ya había habido una reunión de coordinación con la municipalidad".

Situación en Cerro Navia

En paralelo, en la comuna de Cerro Navia, vecinos también reportaron hechos similares, pero con un nivel de violencia aún mayor, incluyendo asaltos con armas de fuego en los alrededores de paraderos de locomoción colectiva. Durante la mañana, cerca de 50 vecinos se manifestaron en las calles exigiendo mayor seguridad.

"Hay una desesperanza total, hay un abandono, hay una sensación de inseguridad brutal, y esto sabemos que es un problema multisistémico del Estado, de todos los gobiernos, ni siquiera solamente del que está actualmente", comentó el concejal de la comuna, Sebastián Ciceo.

"Necesitamos la presencia de toda la fuerza del Estado en Cerro Navia y en los sectores más vulnerables. No solamente acá, en Cerro Navia tenemos dos barrios prioritarios, donde bandas de narcotráfico se están disputando el territorio", cerró.

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