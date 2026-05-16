Hombre en situación de calle es asesinado a balazos en La Pintana: Investigan posible venta de drogas

16 may. 2026 - 11:24 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 35 años, en situación de calle, fue asesinado durante la madrugada de este sábado en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana, tras recibir múltiples impactos balísticos en circunstancias que aún son investigadas por la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público.

La víctima fue trasladada por un tercero hasta el Hospital Padre Hurtado, donde ingresó sin vida pese a los intentos de reanimación del personal médico.

Víctima recibió dos disparos

Según explicó la fiscal ECOH, María Jesús Venegas, el hecho ocurrió cerca de las 05:00 horas, y la víctima presentaba dos impactos de bala, uno en el brazo izquierdo y otro en la espalda.

La fiscal añadió que la investigación se encuentra en desarrollo y que se están realizando peritajes en el sitio del suceso para esclarecer la dinámica del ataque.

Múltiple evidencia balística

Desde la PDI, el subprefecto Jimmy Lira, de la Brigada de Homicidios Sur, indicó que se están levantando evidencias en el lugar donde habrían ocurrido los disparos.

"En el lugar efectivamente se han encontrado múltiples evidencias balísticas, tanto en la vía pública como en un domicilio de interés", señaló.

Posible punto de venta de drogas

De acuerdo a los primeros antecedentes, el sector donde ocurrió el ataque correspondería a un inmueble abandonado que sería utilizado como punto de venta de drogas, hipótesis que también es parte de la investigación.

Por ahora, no se registran detenidos y el caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI junto al equipo ECOH de la Fiscalía Metropolitana.

Todo sobre Policial