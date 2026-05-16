Ejecutivo chileno detenido en Brasil: Empresa en la que trabaja "condena de manera categórica todo acto de racismo u homofobia"

16 may. 2026 - 09:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un ejecutivo chileno fue detenido en Brasil por propinar insultos racistas a la tripulación del avión. Tras el paso de las horas, su identidad fue dada a conocer.

La empresa en la que trabaja el sujeto emitió un comunicado condenando los hechos ocurridos hace algunos días.

¿Qué dijo la empresa del chileno detenido?

La sociedad pesquera Landes señaló que “ha tomado conocimiento a través de los medios de comunicación de los hechos ocurridos el pasado 10 de mayo en un vuelo comercial de Latam, que involucran a un ejecutivo de la empresa”.

En el texto se añadió que “frente a esta situación, y luego de no haber sido informada oportunamente del incidente en cuestión, Landes manifiesta públicamente que condena de manera categórica y sin matices todo acto de discriminación, racismo u homofobia”.

Asimismo, señaló que “este tipo de conductas son absolutamente incompatibles con los valores de Landes y su Política de No Discriminación, que rige para todos los colaboradores de la empresa”.

Finalmente, se expuso que “la compañía se encuentra recabando mayores antecedentes para adoptar las decisiones que correspondan conforme a sus protocolos internos y la normativa vigente”.

Detención ocurrió tras denuncia de tripulación en Brasil

El hecho se produjo durante un vuelo internacional que cubría la ruta entre São Paulo y Frankfurt, con escala en Santiago, donde el pasajero habría protagonizado una conducta violenta a bordo.

De acuerdo con los antecedentes, la tripulación del avión denunció la situación ante la Policía Federal de Brasil, lo que derivó en la detención del ejecutivo a su arribo a ese país.

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