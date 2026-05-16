¿Cuándo comienzan las vacaciones de invierno para los escolares?

16 may. 2026 - 10:00 hrs.

Las vacaciones de invierno en Chile son un periodo de receso para escolares y, en ocasiones, estudiantes universitarios, espacio que no solamente sirve para el descanso de los alumnos, sino que también está pensado para que los menores de edad no se expongan a enfermedades que pueda producir el clima invernal.

Es fundamental tener en cuenta que este receso se aplica en todos los recintos de educación básica y media del país regidos por el Ministerio de Educación (Mineduc); sin embargo, no en todas las regiones ocurre en la misma fecha.

El Mineduc ya dispuso del calendario escolar para todo el año académico, por lo que ya fue establecida la fecha en que los estudiantes saldrán de clases para disfrutar de sus vacaciones de invierno.

¿Cuándo comienzan las vacaciones de invierno?

Desde las regiones de Atacama hasta Los Ríos (incluyendo la Metropolitana), comenzarán las vacaciones de invierno el lunes 22 de junio y terminarán el viernes 3 de julio.

Por otro lado, las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá saldrán de vacaciones el lunes 13 de julio y se extenderán hasta el viernes 24 del mismo mes.

Mientras que las regiones de Antofagasta y la de Los Lagos comenzarán las vacaciones de invierno el lunes 6 de julio hasta el viernes 17. Finalmente, las regiones de Aysén y Magallanes tendrán tres semanas de descanso a diferencia del resto del país, iniciando el lunes 29 de junio y terminando el viernes 17 de julio.

Según lo anterior, los colegios de Santiago deberán regresar de sus vacaciones de invierno el lunes 6 de julio.

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