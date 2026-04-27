Vacaciones Tercera Edad: ¿Quiénes pueden acceder a los planes de Sernatur?

27 abr. 2026 - 10:00 hrs.

El programa Vacaciones Tercera Edad del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) busca promover el turismo interno en temporada baja con paquetes turísticos subsidiados, permitiendo acceder a viajes por todo Chile a precios rebajados.

Este beneficio está disponible para adultos mayores, jubilados y personas con discapacidad, quienes pueden optar a cupos sociales o regulares. Los planes incluyen transporte, alojamiento y alimentación completa para asegurar un descanso total.

¿A quiénes beneficia el programa Vacaciones Tercera Edad?

De acuerdo al Sernatur, este programa de fomento al turismo no es exclusivo para adultos mayores, sino que abarca a distintos grupos:

Ciudadanos chilenos o extranjeros con residencia en el país que tengan 60 años o más.

Personas mayores de 18 años que sean jubiladas, pensionadas o montepiadas de cualquier sistema previsional.

Personas mayores de 18 años con discapacidad acreditada. Pueden viajar con un acompañante mayor de edad, quien contará con los mismos beneficios.

¿Cuáles son las modalidades de Vacaciones Tercera Edad?

El programa ofrece dos formas de viajar, adaptándose a los tiempos y presupuestos de los usuarios:

Clásico: diseñado para viajes de larga distancia por todo el territorio nacional, con estadías que van de cuatro a siete noches.

diseñado para viajes de larga distancia por todo el territorio nacional, con estadías que van de cuatro a siete noches. Escapadas: paquetes pensados para viajes cortos de dos a tres noches, realizados principalmente dentro de la misma región de origen o hacia zonas adyacentes mediante transporte terrestre.

¿Qué incluyen los paquetes de Vacaciones Tercera Edad?

Todas las modalidades operan bajo el concepto de todo incluido, garantizando que el viajero no tenga gastos adicionales significativos durante su estadía. Los servicios contemplados son:

Traslados ida y vuelta (incluyendo tasas de embarque en caso de vuelos).

Alojamiento en hoteles o cabañas autorizadas por Sernatur.

Alimentación completa (desayuno, almuerzo y cena).

Dos excursiones guiadas y diversas actividades recreativas diarias.

Seguro de asistencia en viaje y atención paramédica preventiva en el destino.

¿Cómo se accede a Vacaciones Tercera Edad?

El acceso al subsidio depende del tipo de cupo al que se desee optar, los cuales se dividen de la siguiente manera:

Cupos regulares: se gestionan en agencias de viajes acreditadas. Solo basta con acreditar la edad o la condición de pensionado y permite llevar a un acompañante mayor de edad que gozará del mismo subsidio.

se gestionan en agencias de viajes acreditadas. Solo basta con acreditar la edad o la condición de pensionado y permite llevar a un acompañante mayor de edad que gozará del mismo subsidio. Cupos sociales: poseen un subsidio estatal mucho más alto. Se debe pertenecer al tramo de hasta el 60% en el Registro Social de Hogares y realizar la inscripción a través de su municipalidad o clubes de adulto mayor autorizados.

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