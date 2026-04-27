Pamela Jiles apunta a la labor de la vocera Mara Sedini: "Se ha vuelto un problema para el Gobierno"

27 abr. 2026 - 10:43 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada del Partido de la Gente (PDG), Pamela Jiles, lanzó duras críticas contra la ministra Vocera de Gobierno, Mara Sedini, y aseguró que su permanencia en el cargo se ha transformado en un problema político para La Moneda.

Durante su participación en el programa Ahora es Cuando de Radio Infinita, conducido por Juan Manuel Astorga, Jiles cuestionó la capacidad de la ministra para desempeñar su rol y afirmó que la percepción ciudadana sobre su gestión sigue deteriorándose.

"El problema no es el cuero de chancho"

“Yo creo que el problema de Mara Sedini no es el cuero de chancho, rinoceronte, de lo que sea. Yo creo que el tema tiene que ver con la capacidad o no para desempeñar un determinado cargo y, básicamente, en la percepción del mundo popular, de la ciudadanía, respecto de cómo se ejerce ese cargo”, señaló.

La parlamentaria sostuvo que la mala evaluación de la ministra no ha hecho más que profundizarse y reveló que incluso intentó darle una oportunidad para revertir la situación, aunque sin resultados positivos.

“Yo intenté lanzarle un salvavidas que no fuera de plomo, en el momento que me pareció adecuado y determinante, y tengo que decir que tengo la impresión de que ella no leyó el tuit, no acogió el salvavidas, y que todo lo que ha hecho desde entonces hasta ahora es peor”, afirmó.

Según Jiles, la decisión del Ejecutivo de mantener a Sedini responde únicamente a la imposibilidad de realizar un cambio de gabinete más amplio en este momento, por lo que su continuidad sería más una necesidad política que una señal de respaldo real.

“Tiene, por un lado, la suerte y por otro la pesadilla de que sabe que está ahí solo porque el Gobierno no puede hacer un cambio de gabinete en este momento, y que se va a mantener ahí haciéndolo pésimo todos los días solamente por eso”, lanzó.

"Se transforma en un meme para la ciudadanía"

Sin embargo, el punto más duro de su intervención llegó al asegurar que la vocera ya dejó de ser un problema personal para transformarse en un problema estructural para el Ejecutivo.

“Yo creo que Mara Sedini se ha vuelto un problema para el Gobierno. No el Gobierno, la realidad política ha sido un problema para Mara”, sostuvo.

Jiles cerró señalando que la principal dificultad radica en que una ministra encargada de la vocería oficial se haya convertido en objeto de burlas públicas, algo que considera muy difícil de revertir políticamente.

“Cuando una ministra que además hace la vocería se transforma en un meme para la ciudadanía, esa es una situación que tiene un problema imposible de contrarrestar”, concluyó.